Столица Казахстана поменяла название

Рассмотрение вопроса о переименовании столицы Казахстана прошло быстро Фото: Валерий БУТАЕВ

Власти Казахстана приняли решение об очередной смене названия столицы – после того как президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, город Нур-Султан вновь превратился в Астану.

– Переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, – сказано в официальном документе.

Рассмотрение вопроса о переименовании столицы прошло быстро: в начале сентября с этой инициативой выступила группа депутатов казахстанского парламента, вскоре его рассмотрел конституционный совет (в который, кстати, входит и сам Нурсултан Назарбаев, именем которого назван город), а спустя буквально пару дней появился и соответствующий указ.

Вместе с тем в Казахстане остается множество объектов, названных именем первого президента страны: парки, университет, пик Тянь-шаньского горного хребта, нефтегазовое месторождение, улицы – все это до сих пор названо в честь Назарбаева.

Свое нынешнее название Астана получила в 1998 году накануне международного представления города в качестве новой столицы Казахстана. До этого столица республики находилась в Алма-Ате, а сама Астана носила название Акмола.

В советские времена (с 1961 года) город назывался Целиноградом, а еще ранее – Акмолинском.

В 2019 году нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступая в должность, предложил увековечить имя Назарбаева в названии города. Спустя три года он же подписал указ о возвращении столице прежнего названия.