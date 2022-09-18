Владимир Сунгоркин. Дословно. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов - с главным о главном

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ушел из жизни 14 сентября 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В этом большом декабрьским (2017-го) интервью - оно почему-то последовало сразу за первым, сентябрьским, а почему, не могу сказать - Владимир Сунгоркин больше всего меня удивил…

Прежде всего - обилием фактов, которые он приводил.

Мы сидели с ним, уже после подписания вечернего номера «Комсомольской правды» (а это 20.30), в его рабочем кабинете, а редакция тогда была в Старом Петровско-Разумовском проезде.

На столе у главного не было ни справочников, ни конспектов… И никаких вопросов, помнится, я ему заранее не присылал. Хотя и тема казалась не сильно, на мой взгляд, популярная в тот момент - экология…

(Правда, когда я принёс ему текст на визу, он в скобках писал после многих предложений «проверить» или «уточнить». Но - я все проверил! - он так ни разу и не ошибся.)

Сунгоркин - будете читать, сможете в этом убедиться - изящно соединил «Русский лес» Леонида Леонова, публикации Владимира Чивилихин в «Комсомольской правде» «Месяц в «Кедрограде», «О чем шумят русские леса?» (я и не подозревал, что писатель в молодые годы работал в нашей газете) и «Окно в природу» В. Пескова. (Василий Михайлович всегда у нас так прописывался, и на этом главный в беседе сделал особый акцент.)

Что касается Чивилихина… Обратите внимание, когда будете читать интервью, на ремарку Владимира Николаевича: «Позже Чивилихин стал знаменитым писателем, прославился в годы перестройки романом «Память» о сохранении русского народа. Русских ценностей. Но это все было потом. А начал он свое движение к пониманию спасения России именно от кедра»

Я к той беседе тщательно готовился и нашёл несколько публикаций самого Сунгоркина на экологическую тему.

Мой вопрос (см. в тексте) звучал так:

– А я помню и ваши статьи из Сибири на темы экологии.

– Да, мне самому довелось много писать об этом в середине 1980-х, когда я работал корреспондентом «Комсомолки» на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Из-за того, что там слишком щедро лес вырубали, склоны оголялись, возникали селевые явления... В один прекрасный день на прибайкальском участке БАМа линию электропередачи разрушил селевой поток, которых никогда там раньше не было. А он возник, потому что подрубили склоны по ходу строительства.

И про это никто не мог написать – как раз в то время военно-промышленное лобби пробило очень важные изменения в закон о цензуре, которые запретили без серьезных согласований на самом верху писать на многие темы, связанные с экологией. Например, о незаконных вырубках леса, о природных катастрофах! Пиши не пиши, печатать никто не будет».

- Как удавалось обойти цензуру? - спросил я у Сунгоркина.

– Тут главным было иметь контакт с секретарями ЦК КПСС, - пояснил герой моего интервью, - подход к высшим партийным органам, что было доступно не каждому изданию. Но главному редактору «Комсомолки» (тогда им был Геннадий Николаевич Селезнёв. - А.Г.) такой контакт установить удавалось благодаря авторитету издания. Сами цензоры прямо говорили: мы вам свой штампик не ставим на многие статьи, потому что по формальным признакам не можем их пропустить. Но если из ЦК будет указание, то закроем глаза…

– Блат надо было иметь в ЦК, короче…

Вот на этом я и собирался закончить фрагмент интервью на щекотливую тему.

Когда главный визировал текст, он, помнится, добавил (так интервью и опубликовали):

– Не блат, а авторитет. Вот так пробивали себе дорогу острые темы. В том числе и экологические.

– Ну, кстати сказать, лично меня с Российским географическим обществом связывает моя юность – мне было 19 лет, когда я, студент, уже работал в экспедициях вместе со взрослыми учеными.

Как раз вот в этом месте интервью Сунгоркин назвал себя «жилистым парнишкой», но перед публикацией он эти слова почему-то вычеркнул.

И ещё - о том, чего нет в тексте. В какой-то момент он достал из кармана (или - из ящика стола, точно не помню) изрядно потертое удостоверение, с фотографии 3х4 на меня смотрел юноша с сунгоркинскими глазами.

- Вот, Гамыч, я уже тогда был членом РГО (Российского Географического общества. - А.Г.) Узнаёшь меня?

Я тут же сфоткал Владимира Николаевича с удостоверением в руках на телефон. Но снимок этот пока не нашёл. Как найду - обязательно вам, друзья, тоже покажу.

Пока я буду искать - почитайте-ка тогда мое второе, из семи, интервью с нашим главным - о главном, по ссылке - пожалуйста.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Наши мечты и работа помогали строителям укладывать БАМ": первая трудовая часть биографии Владимира Сунгоркина

Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов - с главным о главном (подробности)