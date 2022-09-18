«Здесь, в России, всё по настоящему»: Как прошел Елисаветинский крестный ход

18 сентября прошел Елисаветинский крестный ход Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елисаветинский крестный ход приуроченный к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и к 30-летию канонизации святой преподобной мученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, супруги московского генерал-губернатора и Великого Князя Сергея Александровича прошел в воскресенье в подмосковном имении Ильинское-Усово – единственном «царском» имении в губернии.

Этот ежегодный ход восполняет память о владельцах имения: Императоре Александре II, Императрице Марии Александровне, Великом Князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Действо прошло в день памяти святой праведной Елисаветы – небесной покровительницы Елизаветы Фёдоровны. «Две Гессенские Принцессы, - поведали нам организаторы, - две сестры - Императрица Александра Фёдоровна и Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна - две святые Русской Православной Церкви. Их судьбы и жизнь в России явились примером милосердного служения и самопожертвования во имя любви к Богу и ближним».

По традиции супруга Великого князя занималась благотворительностью, делами Красного Креста и на свои деньги основала в 1909 году Марфо-Мариинскую обитель милосердия на Большой Ордынке. Таким образом она показывает сегодня моральный пример и нашим нынешним важным персонам, как вести себя во время боевых действий - помогать раненым, открывать за свой счёт лечебницы и санатории, помогать семьям погибших и сиротам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Само солнце свои золотым перстом обозначило направление крестного хода и православный люд тронулся, как путём пешим так и на плотах через Москву-реку, с иконами и молитвами. Погоды стояли хорошие, не то что в прошлом году, ветреные, когда даже Герасим Муму не стал бы топить, так что за переправщиков, в отличие от прошлого года, никто не волновался.

Ход православных по воде, между прочим, возрождает древнюю русскую традицию, когда с иконами нередко на лодках и плотах пересекал реки и озера. Да и само пересечение Елисаветинским ходом Москвы-реки уже тянет на новую традицию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решаю двигаться вместе с народом. Но вскоре после переправы ход так растянулся, что я отстала, и даже слегка заплутала, когда вдруг прямо из кустов на меня вышли двое сотрудников Росгвардии, два молодца одинаковы с лица, которые быстренько сориентировались на местности и доставили посланца «Комсомолки» опять в гущу событий. Гуща эта, надо сказать, сильно изменилась и позеленела. Если год назад запомнились вальяжные казаки, то теперь народный ход местами напоминал собрание добровольцев Донбасса – за счет военной униформы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Как вы в Донбассе уживаетесь с теми, кто за Ленина, за Сталина и за СССР?» - спрашиваю у военных. «Мы там все вместе. барышня, - отвечают мне, – С 2014 года все вместе. У нас там и Имперка, и флаг Победы, и флаг России и флаг СССР вместе лежат, и никто не ссорится по этому поводу. Враг-то у нас один. Какой из этих флагов не подними - для бандеровца это будет очень большое огорчение».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Наверное сегодня, когда идут боевые действия, у Благотворительных фондов помогающих раненым нет отбоя от желающих помочь среди российской элиты?» – спрашиваю организаторов. «Дело обстоит не совсем так хорошо, – осторожно отвечают мне, – но мы стараемся напоминать о традициях благотворительности».

«Мы молимся за всех, - обратилась к собравшимся монахиня. - Но особенно молимся за наших защитников. За тех кто прострадал в ходе спецоперации. Мы хотим чтобы дети которые придут за нами сохраняли в своём сердце традицию служения отечеству».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 1992 году Русская православная церковь прославила великомученницу Елисавету, и вот уже 11-й год идет крестных ход от зимнего имения членов царского семейства к их летнему имению, где перегостили все императоры, наследники и члены их семьи. Последний император, Николай второй, также жил здесь две недели после коронации. Почти все эти лица были позже убиты в ходе революции и гражданской войны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда мы только начинали, мы еще не знали, укоренится ли этот крестный ход, - рассказала его организатор, помощник настоятеля храма в селе Усово Анна Громова.

Судя по тому, что он ни один год после своего возникновения не прерывался и собирает все больше участников, традиция действительно пошла в народ.

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