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18 сентября 2022 14:06

«Здесь, в России, всё по настоящему»: Как прошел Елисаветинский крестный ход

Так говорят участники крестного хода, который за год стал многочисленнее
Юлия АЛЕХИНА
Юлия АЛЕХИНА
18 сентября прошел Елисаветинский крестный ход

18 сентября прошел Елисаветинский крестный ход

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елисаветинский крестный ход приуроченный к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и к 30-летию канонизации святой преподобной мученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, супруги московского генерал-губернатора и Великого Князя Сергея Александровича прошел в воскресенье в подмосковном имении Ильинское-Усово – единственном «царском» имении в губернии.

Этот ежегодный ход восполняет память о владельцах имения: Императоре Александре II, Императрице Марии Александровне, Великом Князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Действо прошло в день памяти святой праведной Елисаветы – небесной покровительницы Елизаветы Фёдоровны. «Две Гессенские Принцессы, - поведали нам организаторы, - две сестры - Императрица Александра Фёдоровна и Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна - две святые Русской Православной Церкви. Их судьбы и жизнь в России явились примером милосердного служения и самопожертвования во имя любви к Богу и ближним».

По традиции супруга Великого князя занималась благотворительностью, делами Красного Креста и на свои деньги основала в 1909 году Марфо-Мариинскую обитель милосердия на Большой Ордынке. Таким образом она показывает сегодня моральный пример и нашим нынешним важным персонам, как вести себя во время боевых действий - помогать раненым, открывать за свой счёт лечебницы и санатории, помогать семьям погибших и сиротам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Само солнце свои золотым перстом обозначило направление крестного хода и православный люд тронулся, как путём пешим так и на плотах через Москву-реку, с иконами и молитвами. Погоды стояли хорошие, не то что в прошлом году, ветреные, когда даже Герасим Муму не стал бы топить, так что за переправщиков, в отличие от прошлого года, никто не волновался.

Ход православных по воде, между прочим, возрождает древнюю русскую традицию, когда с иконами нередко на лодках и плотах пересекал реки и озера. Да и само пересечение Елисаветинским ходом Москвы-реки уже тянет на новую традицию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решаю двигаться вместе с народом. Но вскоре после переправы ход так растянулся, что я отстала, и даже слегка заплутала, когда вдруг прямо из кустов на меня вышли двое сотрудников Росгвардии, два молодца одинаковы с лица, которые быстренько сориентировались на местности и доставили посланца «Комсомолки» опять в гущу событий. Гуща эта, надо сказать, сильно изменилась и позеленела. Если год назад запомнились вальяжные казаки, то теперь народный ход местами напоминал собрание добровольцев Донбасса – за счет военной униформы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Как вы в Донбассе уживаетесь с теми, кто за Ленина, за Сталина и за СССР?» - спрашиваю у военных. «Мы там все вместе. барышня, - отвечают мне, – С 2014 года все вместе. У нас там и Имперка, и флаг Победы, и флаг России и флаг СССР вместе лежат, и никто не ссорится по этому поводу. Враг-то у нас один. Какой из этих флагов не подними - для бандеровца это будет очень большое огорчение».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Наверное сегодня, когда идут боевые действия, у Благотворительных фондов помогающих раненым нет отбоя от желающих помочь среди российской элиты?» – спрашиваю организаторов. «Дело обстоит не совсем так хорошо, – осторожно отвечают мне, – но мы стараемся напоминать о традициях благотворительности».

«Мы молимся за всех, - обратилась к собравшимся монахиня. - Но особенно молимся за наших защитников. За тех кто прострадал в ходе спецоперации. Мы хотим чтобы дети которые придут за нами сохраняли в своём сердце традицию служения отечеству».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 1992 году Русская православная церковь прославила великомученницу Елисавету, и вот уже 11-й год идет крестных ход от зимнего имения членов царского семейства к их летнему имению, где перегостили все императоры, наследники и члены их семьи. Последний император, Николай второй, также жил здесь две недели после коронации. Почти все эти лица были позже убиты в ходе революции и гражданской войны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда мы только начинали, мы еще не знали, укоренится ли этот крестный ход, - рассказала его организатор, помощник настоятеля храма в селе Усово Анна Громова.

Судя по тому, что он ни один год после своего возникновения не прерывался и собирает все больше участников, традиция действительно пошла в народ.

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