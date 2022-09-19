«Избегайте неудачников!» Правила жизни главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ушел из жизни 14 сентября 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Личность Владимира Сунгоркина интересна не только потому, что он занимал свой пост больше 20 лет. Самое главное, он умудрился совершить почти невозможное в России - создал огромный прибыльный холдинг: газета, сайт, радио, издание книг... Как это получилось? Об этом рассказывал сам Владимир Николаевич: мы сделали подборку из его интервью разных лет.

«УВАЖАЛИ И ПОЧТИ НЕ БИЛИ»

- Не было у меня никаких «предпосылок». Родился и рос в военном городке под Хабаровском. Это была база Амурской военной флотилии. До 14 лет жили в дореволюционном бараке. Туалет и вода на улице. Топили печку, кормились с огорода, выращивали свинью, кур. Отец служил мичманом. Жили откровенно бедно.

У меня были желания, исполнить которые родители не могли, не было денег. Например, я хотел велосипед, и лыжи, и коньки. Но у отца-матери четверо детей и зарплата 120 рублей. Я должен был сам заработать на то, что мне хочется. Я в 14 лет летом в пионерском лагере мыл в столовой котлы и заработал первые деньги. И купил велосипед!

У нас в военном городке была большая библиотека. Я перечитал все книги, которые там были: Марк Твен, Жюль Верн, Фенимор Купер, Майн Рид и так далее. Напомню, это была дотелевизионная эпоха. Вот я и пересказывал всей окрестной шпане Жюль Верна, Твена, все книги, которые прочитал. За это меня уважали и даже почти не колотили...

КАК ЗАНЕСЛО В ЖУРНАЛИСТИКУ

На фото - студент журфака Дальневосточного госуниверситета Володя Сунгоркин Фото: Личный архив героя публикации

- Как всегда, случайно. В один прекрасный день в 10-м классе я увидел в молодежной газете объявление, что набирается школа юных репортеров. Поехал в город. Мне страшно понравилось. Помимо того, что все было интересно, здорово и весело, за это еще и деньги платили. Тогда до меня дошла истина: работа должна приносить и удовольствие, и деньги. Мне дали рекомендацию, и я поехал поступать на отделение журналистики во Владивосток. Тут произошла еще одна случайность: подал документы, иду из университета, засмотрелся на море, которое видел первый раз в жизни, и подвернул ногу. С этим гипсом я все экзамены и сдавал. Преподаватели подумали, что я инвалид. Тощий парень, на костыле, ножку за собой волочит. И меня приняли. Правда, когда сняли гипс и я начал ходить нормально, преподаватели были в шоке.

Я начал учиться и параллельно работать. Нужны были деньги. За пять лет у меня не было ни одних каникул: очень много писал в самые разные газеты, работал полевым рабочим в экспедициях у геологов, спелеологов, геофизиков, работал инструктором на турбазе. Набрался жизненного и профессионального опыта.

Владимир Сунгоркин вместе с однокурсником по журфаку Павлом Савинкиным. Фото: архив Павла Савинкина

БЫЛ ПОЧТИ ПЕРСОНАЖЕМ О. ГЕНРИ

- 1985 год, мне звонит зам главного редактора «Комсомолки» Геннадия Селезнева и говорит: мол, у нас есть идея забрать тебя в отдел рабочей молодежи на должность завотделом. Я отвечаю: «Да, конечно, хоть завтра». Тогда я во Владивостоке занимал прекрасную должность корреспондента газеты «органа ЦК КПСС», и перспективы у меня были великолепные. Но я знал, что в «Комсомолке» будет интересно. И, как видите, оказался прав.

Я был уже уверенным в себе человеком. Это появляется, когда ты участвуешь в крупных проектах. Уважение к себе и осознание, что ты сумеешь. Прихожу в новый отдел, а там даже вешалки нет: плащи в куче валяются. Я абсолютно уверен, что руководитель должен быть хорошим хозяйственником. Пошел, купил здоровых гвоздей, прибил и сказал: «Здесь все будут вешать одежду». Потом я переставил столы. Это был уже вызов, потому что в отделе царила такая лжедемократия. Я выбрал себе лучший стол, лучшее место у окна. На этом моя адаптация закончилась. И подчиненные почувствовали во мне начальника.

В первый же день работы я увидел свою будущую жену и начал за ней ухаживать со всей наглой непосредственностью рабочего парня. Я был почти персонажем О. Генри: такой фермер из Оклахомы в большом городе, который делает так, как считает нужным, и плевал он, что это кого-то шокирует.

ПЕРЕЖИЛ ТРИ ИСХОДА ЖУРНАЛИСТОВ

- Прежде чем стать главным редактором и гендиректором «Комсомолки», пришлось пережить три редакционные войны. В конечном итоге власть мы захватили по рейдерской схеме. Просто выкупили большинство акций.

При этом я уверен, что я спасал газету, которая шла ко дну, как и многие газеты, о которых мы сейчас уже и не помним: «Правда», «Труд», снизилась до пределов Садового кольца «Литературка», и так далее.

Мы пытались убедить коллег в «Комсомолке», что перемены необходимы, а там сидели пенсионеры по возрасту или по характеру и не хотели расставаться с теплым местом в болоте. В итоге мы скупили акции с помощью ОНЭКСИМ Банка, и я предложил себя на пост главного редактора на один год. Пообещал, что за этот год выведу из газеты всех бездельников и пьяниц, которых было очень много. Я был согласен взять на себя все непопулярные меры.

За время «обновленческих войн» коллектив поменялся на 70 процентов. Было три волны уходов журналистов.

Первый - в 1993 году. Тогда почти 40 журналистов «КП» создали «Новую газету» во главе с Дмитрием Муратовым. Еще 40 человек ушли в 1997 году. Их не устроило, что меня избрали на пост главного редактора. Эти люди заполнили собой газету «Трибуна», которая в то время была ежедневной. Благодаря их «неустанной» работе газета стала еженедельником и потеряла почти всю свою аудиторию.

ВЫСЛУШАЙ ВСЕХ И РЕШИ САМ

- Я лет с 17 каждый год сплавляюсь по рекам, причем я руковожу там тоже. Для меня и деловая жизнь - это что-то похожее на сплав по реке. Я руководитель, я вижу пороги и быстро принимаю решения. При этом в 30 процентах случаев я ошибаюсь. Но я должен быть решительным и командовать так, чтобы никто не сомневался, что повернуть надо именно влево. Это и есть модель моей работы: сильнее, слабее, вправо, влево, стоп, отдохнуть. И снова резко вперед! Так я и руковожу газетой.

Если я ошибаюсь, я просто признаю свою ошибку и иду дальше. Это очень важно и для руководителя, и для любого работника. Признать, что ты ошибся, и при этом не потерять авторитет, чтобы следующую твою команду слушали и выполняли.

Очень важно и понимать, где можно проявить гибкость, а где ты должен стоять насмерть. Если в обществе с акционерами, например, будешь ершиться просто из принципа, долго на своем месте не усидишь, а значит, не сможешь делать свое дело. Например, когда я запускал проект типографий «Комсомолки», все акционеры были против. А я сказал: «Увольняйте меня, но типографии нужны для развития газеты, и точка». Я в этом был уверен и оказался прав. Но тогда я был на грани увольнения.

Владимир Николаевич в редакции. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

БОЙТЕСЬ НЕУДАЧНИКОВ

- Есть один критерий, по которому можно выбирать советчиков. Просто посмотрите, чего добился человек в жизни. Не надо слушать неудачников, не надо проникаться их утопичной философией, по которой все вокруг виноваты, что им не подфартило.

Молодежь очень часто попадает под влияние глупых людей. Особенно в университетах. Преподаватели много читали и писали, а реальной жизни - это типовая ситуация в наших журналистских вузах - не видели совсем. И они навязывают свой образ мыслей студентам. В итоге мы видим передачу эстафеты глупости через поколения. Сверяйте советы с реальной жизнью. Не усложняйте простые вещи. Вы определяетесь с целью и добиваетесь ее. Все просто. Хотите работать в лучшей газете страны - идите и работайте.

Сегодня перспективно, завтра - нет

- У меня никогда не было идеализированного представления о жизни. Наверное, поэтому никогда не было сильных разочарований. Принимаю жизнь такой, какая она есть. Я и в женщинах никогда не разочаровывался: ты сегодня любишь одного человека совершенно искренне, завтра все может измениться. Все проблемы от правильного или неправильного понимания жизни. Сейчас это - хорошо, а это - плохо, это - перспективно, а это - нет. Назавтра данности могут измениться. Значит, нужно заново пересмотреть условия и сделать другие выводы.

Фото Владимира Николаевича из экспедиции по арсеньевским местам. За день до смерти... Фото: Леонид ЗАХАРОВ

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«Личное не скрываю»

- Я никогда не делал никакой тайны из личной жизни. У меня 5 детей. Старший сын - 80-го года рождения. Он у меня родился, когда я был еще совсем молодым и я работал на строительстве знаменитой Байкало-Амурской магистрали. Дочери у меня 34 года. Она сейчас живет в Австралии. Так получилось. Она вышла замуж за парня, с которым училась еще в школе. Дочь Мария. Ей 32 года. Она ваша коллега (журналист. - Ред.). Одно время даже работала на RT - в Лондонском филиале. Сейчас она продюсер на одном из каналов ВВС. И младшие дети. Сыну у меня 10 лет. Его зовут Григорий. И дочка, которой 3,5 года. Ее зовут Глафира. Жена у меня Татьяна. Она переводчик с английского языка.