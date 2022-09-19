Почему поклонники «Голоса» не приняли Ларису Гузееву в роли ведущей

Знаменитая телесваха уже несколько недель как сменила Дмитрия Нагиева на посту ведущего в проекте «Голос 60+». Фото: Первый канал

Знаменитая телесваха уже несколько недель как сменила Дмитрия Нагиева на посту ведущего в проекте «Голос 60+». Казалось бы, с таким опытом на экране, как у Ларисы Гузеевой, освоиться в новом шоу – плёвое дело. Но зрителям новая хозяйка «Голоса» как-то не зашла: якобы Гузеева ведет себя высокомерно, задушевных разговоров с участниками от нее не дождешься, одно самолюбование. «Отправьте Гузееву обратно в «Давай поженимся», а нам верните Дмитрия Нагиева!», - пишут в соцсетях.

Так неужели знаменитая телесваха проигрывает экс-ведущему? На этот вопрос сайту kp.ru ответила психолог и коуч Марина Гладышева.

- Первое, что бросается в глаза, - то, как Гузеева держит микрофон: за самый низ и как будто кончиками пальцев, а не всей ладонью, - отметила психолог. - Это выглядит странно: так, словно Лариса проявляет манерность или брезгливость. Зритель считывает это как нечто инородное, негативное. Тем более, на фоне Нагиева, который за 10 лет в «Голосе» стал максимально раскрепощенным: рука в кармане, микрофон свободно лежит в пятерне, такой весь свой рубаха-парень. Возможно, Ларисе Гузеевой пока просто неудобно, ведь в «Давай поженимся» маленький микрофончик у нее держался на ухе, и ведущая сидела, а не стояла. На самом деле, это большая разница.

Ну а главный маркер, по словам нашего эксперта, - это объятия Ларисы Гузеевой с участниками шоу. Фото: Первый канал

Ну а главный маркер, по словам нашего эксперта, - это объятия Ларисы Гузеевой с участниками шоу.

- В разговоре с женщинами она ставит руку раскрытой ладонью к собеседнице – это барьер. А от мужчины, который потянулся ее поцеловать, и вовсе отклоняется, смотрит с опаской: ей явно неприятен близкий контакт с незнакомцами, - уверена Марина Гладышева. - Кроме того, когда мужчина целует женщину, и когда женщина принимает поцелуй от мужчины – это две разные ситуации. Здесь срабатывают гендерные стереотипы о том, как должна себя вести достойная дама: быть строгой и недоступной.

Неудивительно, что по сравнению с Нагиевым новая ведущая выглядит холодной и бесчувственной. Фото: Первый канал

Неудивительно, что по сравнению с Нагиевым новая ведущая выглядит холодной и бесчувственной. У Дмитрия тесное общение с участниками не вызывало негатива: он сам шел на контакт, широко раскрывал руки, демонстрируя дружеские или даже отеческие объятия – именно это и сигнализировало зрителям об искренности и живом интересе.