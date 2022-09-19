Ночные кошмары нужны «для сугреву». Фото: Shutterstock

Авторитетный журнал Lancet опубликовал результаты обширного исследования, которое провел невролог Джером Зигель (Jerome Siegel), профессор из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California Los Angeles). Они шокируют.

Ученые давно спорят о роли сновидений. Единого мнения нет. Но есть несколько гипотез, так или иначе связанных с интеллектом. Якобы, показывая нам сны, мозг обучается. Или упорядочивает информацию, полученную во время бодрствования - «раскладывает ее по полочкам». И оптимизирует нервные связи. Или перебирает разнообразные варианты решения какой-нибудь проблемы. А то и пророчествует. Отсюда и непрекращающиеся попытки сначала запомнить, а потом истолковать увиденное.

Но похоже, что роль всех сновидений, в том числе и парадоксальных, и даже кошмарных, куда проще, чем может показаться. Так решил профессор, проанализировав продолжительность периодов быстрого сна у большого числа теплокровных животных.

Почти все представители животного мира видят сны как раз во время этого самого быстрого сна, сопровождаемого быстрыми движениями глаз (БДГ). Даже пауки видят. И, конечно же, люди. В это время у спящих возрастает активность мозга.

Зигель выяснил, что продолжительность фазы БДГ-сна никак не связана ни с размерами мозга, ни с умственными способностями существ. Но она тем больше, чем меньше температура тела, соответственно, и мозга. Например, ехидны и утконосы – однопроходные, по-научному, температура которых около 31 градуса, видят сны почти по 8 часов сутки. Большинство плацентарных млекопитающих - вроде нас – находятся в БДГ-фазе гораздо меньше. И всего около часа длятся сны у птиц, нагретых до 41 градуса Цельсия.

Таким образом, чем «горячее» животное, тем короче у него сновидения. Homo sapiens в этом смысле со своими 36,6 градусами где-то посередине. Зигель подчеркивает, что температура мозга, по мере засыпания, резко падает. А когда наступает БДГ-фаза и начинается демонстрация разнообразных сюжетов, мозг нагревается.

Вывод профессора, с ним знакомит портал ScienceAlert: сновидения нужны для терморегуляции. Благодаря им повышается температура мозга - не падает ниже опасного для жизни предела. Всего навсего. Наверное, чем кошмарнее и причудливее сон, тем быстрее нагрев.