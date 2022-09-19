Юлия Высоцкая стала жертвой неудачной косметической процедуры Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Высоцкая в свои 49 лет может похвастаться подтянутой фигурой и молодым лицом. Пятая жена Андрея Кончаловского не скрывает, что боится стареть. Потому актриса делает все, чтобы хорошо выглядеть. На днях она поделилась секретом красоты и рассказала о пережитом испытании.

Юлия Высоцкая стала жертвой неудачной косметической процедуры. Жена Андрея Кончаловского решила воспользоваться дома салонным пилингом, подумав, что сможет справиться с процедурой без помощи косметолога. Но артистка сильно переоценила свои возможности, за что и поплатилась.

Высоцкая получила химический ожог лица и сильнейшую аллергию. Выглядела она просто жутко.

Фото: СОЦСЕТИ

К счастью, ситуацию удалось взять под контроль. Кроме прочего Высоцкая регулярно посещает криосауну. Впервые она прошла процедуру "заморозки" лет десять назад, практикует лечебное голодание под контролем эндокринолога, вместе с мужем занимается скандинавской ходьбой и делает лицевую гимнастику перед каждым спектаклем.

"Делаю скульптурный массаж. Попробовала недавно буккальный массаж, тоже понравился очень. Теперь понимаю, что буду вставлять это в свою рутину по уходу за собой", - отметила Юля.

Она также призналась, что делала биоревитализацию, пробовала аппаратные подтягивающие процедуры, а недавно удаляла пигментацию при помощи лазера. "Жду, когда результаты порадуют, пока пятна просто потемнели. Еcли я буду довольна результатом, то сдам вам явки-пароли. Мне было сказано, что через три недели нужно будет процедуру повторить. Пробовала еще лазерные технологии, которые помогают выработке коллагена", - заключила звезда.