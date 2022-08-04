Голодавшая Юлия Высоцкая слегла из-за тяжелой болезни

Актриса Юлия Высоцкая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Высоцкая много лет практикует голодание. Знаменитая супруга Андрея Кончаловского подробно делится с публикой деталями процесса. Однако, судя по всему, здоровье актрисы оказалось подорвано. Она слегла.

Юлия Высоцкая поделилась тревожным заявлением с поклонниками. Артистка сообщила, что тяжело больна. Спектакли с ее участием пришлось отменить. Она задействована в нескольких постановках Театра Моссовета, "Ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи. Берегите себя!" - поведала супруга Андрея Кончаловского.

Она также раскрыла подробности. Сначала ее накрыла невыносимая слабость. "Першило горло, был легкий кашель, но спектакль отыграли. Потом тяжелая ночь, температура поднялась. Утром сделала ПЦР, но в театр собиралась. Объявление об отмене спектаклей пришлось дать неожиданно", - заявила звезда.

Юля отметила, что при любом другом заболевании вышла бы на сцену. Но не в случае коронавируса. "С температурой, кашлем и слабостью все равно бы играла. Да и любой артист играл бы, нас так учили. Но ковид изменил это правило", - добавила она.

Актриса подчеркнула, что кроме недомогания у нее началась паника и накрыло чувство отчаяния от невозможности защититься. "Я привита, руки обрабатываю, ношу маску, и все равно... Так что не игнорируйте даже легкое недомогание... Важно не упустить момент начала заболевания", - резюмировала 48-летняя знаменитость.

К слову, вместе с Высоцкой в спектакле "Укрощение строптивой" играет 77-летний Александр Филиппенко. Актер загремел в больницу с ковидом. Его состояние оценивается как средней тяжести. У Филиппенко также имеются проблемы с сердцем.