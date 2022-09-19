Андрей Малахов вернулся в эфир с новым телешоу

Андрей Малахов с 26 сентября выходит в эфир по будням с проектом «МАЛАХОВ». Фото: канал «Россия»

26 сентября на «России» большая премьера - новая передача автора и ведущего Андрея Малахова. Название запомнить легко – «МАЛАХОВ». Эту премьеру ждали с февраля, когда из эфира исчезло ток-шоу «Прямой эфир». И вот команда Андрея Малахова презентует ежедневный актуальный проект – в новом формате.

По замыслу продюсеров, в эфире телепередачи «МАЛАХОВ» будут теплые встречи, которые никого не оставят равнодушными, а также герои с предельно искренними историями. Люди из разных уголков страны будут рассказывать о своих достижениях; испытаниях, которые ради этого им приходится преодолевать; о духовном преображении. В общем, в программе «МАЛАХОВ» будет много реальной жизни настоящих людей. На нашем ТВ появится программа, где будут рассказывать об успехах и проблемах обычных людей, пытаться им помочь – о героях среди нас.

Будет много сюжетов из регионов. Кстати, недавно сам Андрей Малахов, к примеру, летал в Новосибирск, чтобы встретиться с уникальным преподавателем литературы. Андрей Малахов вот что рассказал о командировке: «Утро началось с посещения гимназии №1, известной не только звездными выпускниками Митей Фоминым и Светланой Марич, но и уникальной учительницей литературы! Чтобы получить «3» у Надежды Алексеевны - ученики сдают три сонета Шекспира наизусть; для оценки «4» - четыре, а на «5» - 5 соответственно. Обещал Надежде Алексеевне освежить в памяти парочку и прийти на зачет».

Обещают эксклюзив и настоящие живые эмоции. Надеемся, что фирменная фраза Андрея Малахова: «Берегите себя и своих близких» - в финале останется. Съемки, кстати, проходят также – на киностудии им. Горького. В студии незначительно, но обновили декорации – теперь они станут более стильными, при этом сохраняться фирменные красные оттенки. Будет интерактив, эксперты, но главное – душевные истории про людей и для людей.

Новая программа «МАЛАХОВ» будет выходить с 26 сентября в 16.30. В эфире - с понедельника по пятницу.