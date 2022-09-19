С новым учением легче в бою

АДАПТАЦИЯ К РЕАЛИЯМ

Каждый котел, прорыв, маневр или «огневой мешок», который российские бойцы в ходе спецоперации обеспечивают на передовой, уже сейчас изучают курсанты военных училищ - будущие офицеры. Готовить курсантов к современным боевым действиям распорядился министр обороны России Сергей Шойгу.

О нововведениях в учебной программе глава военного ведомства объявил в стенах Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова.

- Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления, - сказал Сергей Шойгу. - Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения, создана современная учебно-материальная база, преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в войсках. Необходимо обратить особое внимание на получение выпускниками навыков управления подразделениями и практику межвидового взаимодействия.

Министр добавил, что образовательные организации Минобороны России должны внедрять в учебный процесс передовые технологии и разработки, чтобы готовить настоящих профессионалов, способных быстро адаптироваться к новым реалиям и обеспечить безопасность государства.

ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ

Новые методы борьбы с террористами и незаконными вооруженными формированиями в Сирии тоже быстро становились учебным материалом. Взять хотя бы освобождение Алеппо и других городов - российские военные вместе с сирийской армией научились быстро выбивать противника из районов с плотной городской застройкой, не нанося потерь мирным жителям. Операция в Сирии дала мощный импульс российской военной науке, помогла разрабатывать для войск более современную тактику. С 2015 года редкие учения в России проходят без отработки «Сирийского вала» и «Танковой карусели».

Теперь пришла очередь спецоперации делиться опытом. Возросшая роль беспилотной авиации, разведывательных дронов, артиллерийские дуэли и действия малыми группами, выдавливание противника, блокирование в промзонах, создание угрозы окружения… Эти и другие тактические приемы требуют осмысления и изучения.

Впрочем, учебная программа этого года пополнится за счет осмысления и других вооруженных конфликтов. Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, программы российских военных вузов обновлены с учетом опыта специальной военной операции, выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе, а также применения Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике.

КАКИЕ НОВШЕСТВА ЖДУТ КУРСАНТОВ

- Предусматривается особое внимание уделить изучению вопросов эксплуатации и боевого применения робототехнических комплексов и систем, а также различных беспилотных летательных аппаратов, - уточнил Валерий Герасимов.

Основные нововведения, конечно, коснутся курсантов вузов Сухопутных войск. Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков рассказал журналистам, что к началу учебного года была проведена модернизация классно-лабораторной и полевой учебно-материальной базы в вузах. Кроме того, были созданы дополнительные места для практических занятий по ведению боя в населенном пункте, военной топографии, применению подразделений артиллерии, работе на современных радиостанциях, эксплуатации бронетанковой техники, противодействию ПТРК, борьбе с беспилотниками, тактической медицине и прочим направлениям.

Уточненные программы подготовки предусматривают увеличение практических стрелковых тренировок, выполнение упражнений армейской тактической стрельбы из стрелкового оружия.

Будут увеличены практические занятия с общевойсковыми командирами по управлению огнем артиллерийских подразделений и дополнительные занятия по эксплуатации бронетанкового вооружения и техники, устранению неисправностей силами экипажей боевых машин.

ВАЖНО

1 сентября в образовательных организациях Минобороны России к занятиям приступили свыше 2,5 тыс. слушателей и более 61 тыс. курсантов, в том числе 900 девушек. Кроме того, учиться начали почти 7 тыс. иностранных военнослужащих из 69 государств, а также 16 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений и более 63 тыс. студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, военнослужащим - участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик вручены сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров передал слова благодарности от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

В мероприятии также принял участие временно исполняющий должность руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко. Он лично вручил 60 военнослужащим документы на получение жилья.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны в любом регионе страны.

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.