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Звезды19 сентября 2022 19:54

Уехавший из России Семен Слепаков прервал молчание и обратился к россиянам

Полгода назад звезда Comedy Club пропал из поля зрения публики
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Полгода назад звезда Comedy Club пропал из поля зрения публики

Полгода назад звезда Comedy Club пропал из поля зрения публики

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семен Слепаков уехал из России в марте 2022 года. Звезда Comedy Club улетел в Израиль и долгое время не выходил на связь. Поклонники переживали за любимого артиста. На днях он дал о себе знать.

Семен Слепаков был одним из самых дорогих российский юмористов. Выступление на корпоративах обходилось заказчикам артиста в круглую сумму от 30 тысяч евро. Полгода назад звезда Comedy Club пропал из поля зрения публики. "Семен уехал в Израиль", - объясняли друзья артиста.

Когда россияне стали шептаться об эмиграции Семена, он едко ответил на слухи: "Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления".

Впрочем, в России шоумен так и не появился. Даже соцсети забросил. Но на днях юморист, не раз заявлявший, что считает себя евреем по национальности, прервал молчание.

Он опубликовал полное драматизма стихотворение, в котором есть такие строки:

"В Печатниках жила семья одна,

Не замечая в комнате слона.

В ней проводя бесчисленные дни,

Деталей много видели они:

В плафонах люстры пыль минувших лет,

На белом потолке от пробки след,

И выцветшую ткань облезлых штор,

Но лишь слона не видели в упор..."

Напомним, Семен Слепаков прославился как капитан команды КВН "Сборная Пятигорска". Потом он был одной из главных звезд Comedy Club. Артист не раз подчеркивал в интервью, что ему нравится бывать в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на раутах, посвященных еврейским праздникам.

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