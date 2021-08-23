Семен Слепаков закрутил роман с юной красавицей-актрисой после развода с дочерью миллиардера

Продюсер Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков принимает поздравления по случаю своего 41-летия. После развода с дочерью миллиардера актер похудел на 13 кг и стал выглядеть просто потрясающе. А еще говорят, что у шоумен новый роман.

Семен Слепаков, похоже, недолго горевал после развода с женой Кариной Аванесян. По слухам, у актера новая любовь. Мол, он закрутил роман с юной актрисой, которая невероятно хороша собой, пишет телеграм-канал Антиглянец. Свои отношения парочка тщательно скрывает от общественности, но в тусовке их часто видят вместе.

Сам Слепаков никогда не комментирует свою личную жизнь. Однако по случаю дня рождения разместил пост-размышление о прожитых годах. "Вот и прошел мой 41-й год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь", - написал актер.

По его словам, после разрыва с женой он похудел на 13 кг и отказался от вредных привычек. "С апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать - пока не знаю, как сложится. Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой!" - написал он в блоге.

Стоит отметить, что до недавнего времени Семену приписывали роман с актрисой Светланой Ходченковой. Якобы роман артистов случился на съемках фильма "Домашний арест". Злые языки шептались, что после знакомства влюбленные не отпускали друг друга ни на минуту. Мол, юморист не устоял перед красотой пластичной Светланы. Сплетни усилились, когда продюсер пришел на вручение премии не с супругой, а с Ходченковой. Актриса и юморист были ведущими мероприятия.