Полгода назад звезда Comedy Club пропал из поля зрения публики Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семен Слепаков уехал из России в марте 2022 года. Звезда Comedy Club улетел в Израиль и долгое время не выходил на связь. Поклонники переживали за любимого артиста. На днях он дал о себе знать.

Семен Слепаков был одним из самых дорогих российский юмористов. Выступление на корпоративах обходилось заказчикам артиста в круглую сумму от 30 тысяч евро. Полгода назад звезда Comedy Club пропал из поля зрения публики. "Семен уехал в Израиль", - объясняли друзья артиста.

Когда россияне стали шептаться об эмиграции Семена, он едко ответил на слухи: "Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления".

Впрочем, в России шоумен так и не появился. Даже соцсети забросил. Но на днях юморист, не раз заявлявший, что считает себя евреем по национальности, прервал молчание.

Он опубликовал полное драматизма стихотворение, в котором есть такие строки:

"В Печатниках жила семья одна,

Не замечая в комнате слона.

В ней проводя бесчисленные дни,

Деталей много видели они:

В плафонах люстры пыль минувших лет,

На белом потолке от пробки след,

И выцветшую ткань облезлых штор,

Но лишь слона не видели в упор..."

Напомним, Семен Слепаков прославился как капитан команды КВН "Сборная Пятигорска". Потом он был одной из главных звезд Comedy Club. Артист не раз подчеркивал в интервью, что ему нравится бывать в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на раутах, посвященных еврейским праздникам.