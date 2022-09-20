Китайцы клонировали полярного волка, чтобы его спасти

Родилась волчица, вроде здоровая. Назвали Майя

Китайцы два года пытались клонировать исчезающего полярного волка, и вот все получилось. Родилась волчица, вроде здоровая. Назвали Майя. Чтобы ее создать, взяли генетический материал у живого волка (они пока существуют) и пересадили собаке (те же почти как волки). Китайское издание подробно описывает, как манипулировали с клетками, удаляя ненужное и добавляя нужное. Так технологии космические, конечно.

Но даже в Китае не все кричат «ура-ура». Недовольных возглавил Сунь Цюаньхуэй из Всемирной организации по защите животных. Будет ли она здорова? – спросил он. Выживет ли она, когда попадет в дикую среду? А другие клонированные? Вообще, правильно ли это? И, если все подряд так «восстанавливать», сделаем ли мы на самом деле добро дикой природе, или наполним ее монстрами? Майю пока будут показывать публике, затем она отправится в специальное место, где вроде дикая природа, но будет жить одна. Никто не знает, как она себя поведет, оказавшись в естественных условиях. Канада, откуда родом такие волки, кажется, пока брать ее, чтобы выпускать в тундру, не собирается.

Первой ученые клонировали овечку, ее назвали Долли, и это имя стало нарицательным, в далеком 1996 году. Дело было в Шотландии, за экспериментом следил весь мир, а сама Долли оставила здоровое потомство и скончалась лишь в 2003-м, то есть прожила вполне себе долгую и (надеемся) счастливую овечью жизнь. После этого понеслось: технологии генного программирования стали широко применяться в сельском хозяйстве. Конечно, больше на растениях: в США без ГМО сложно что-нибудь положить в рот, но и на животных тоже. Производителям растений технология позволила сказочно обогатиться. Они создают семена; ты их сеешь, получаешь урожай, берешь семена нового поколения и сеешь снова … но нет. Ничего не вырастает. Семена одноразовые. И ты снова идешь на поклон к производителю. То же самое стали проделывать с породами крупного (и не только) рогатого скота. Сказать, что генетическое мясо или растения дико опасны пока все-таки нельзя, но и заявлять, что ГМО спасло от голода планету тоже явный перебор. То есть цель была просто обогатиться. Она достигнута.

Одновременно идут упорные разговоры о клонировании вымерших животных вроде мамонта. Этого пока нет, и обычно отговариваются тем, что не хватает генетического материала. В случае мамонтов это точно не так (от них остались целые туши, которые находчики периодически даже едят). С динозаврами сложнее (ткани замещены другими химическими элементами, так что по сути «кости» динозавров – это камни в форме костей), но случай с волком говорит, что все рано или поздно решаемо. Но тут другой вопрос: а надо ли? Эволюция недаром убрала мамонтов, которые вызвали (путем длинной химической цепочки) потепление, что позволило преодолеть ледниковый период и развиться человеку. Но стоит ли теплеть дальше? Природа – это суперкомьютер, который ничего не делает зря. А вот про человека так не скажешь.

В России официально на генетические разработки наложены всякие жесткие запреты, но вопрос, как они в реальности работают, и не отстаем ли мы от того же Китая в технологиях, которые можно было бы применить, например, в медицине.