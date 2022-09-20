Земляки из кишлака, нелюбопытная любовница и случайный охранник: ограбить дом Градких помогла череда случайностей

Вдова известного музыканта Александра Градского 41-летняя Марина Коташенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

ГРОМКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

16 января вдова известного музыканта Александра Градского 41-летняя Марина Коташенко должна была днем приехать к подруге. Предупредила, что выезжает, взяла любимые пирожные и... пропала.

В дороге она стала жертвой автоподставы: ее "Лексус" сзади протаранил белый Мерседес, а когда Коташенко вышла из машины, чтобы оценить ущерб, на нее набросились неизвестные мужчины, нанесли ей несколько ударов, пригрозили расправой и велели отвезти их к себе домой и отдать всю наличку. Так добычей преступников стала огромная сумма - около 100 млн в рублях, долларах и евро, которые Коташенко хранила в буквальном смысле в кровати. Деньги были сложены в маленький чемодан, тканевый мешочек и пакет от Вайлберриз.

Преступление было хитро спланировано и быстро реализовано, до сих пор задержан только один из четырех участников нападения. Как же так вышло? Почему охранник элитного поселка не заподозрил неладное? Был ли налетчиков "свой" человек в доме Градских? И, наконец, где деньги? На эти вопросы сейчас ищет ответы Наро-Фоминский районный суд, где доказывают вину единственного пойманного фигуранта этого дела - 28-летнего Умеджона Жабборова.

СЛУЧАЙНЫЙ ОХРАННИК

Трое мужчин и одна испуганная женщина въехали и выехали без всяких проблем на территорию элитного коттеджного поселка в Новоглаголево. Камеры на каждом шагу, шлагбаум и пост охраны - все это не помешало преступникам присвоить чужие миллионы и уйти безнаказанными:

- Я вообще в тот день случайно дежурил, должен был в другое место выйти, но тут один из наших приболел, - заявил следователям охранник, проворонивший разбойное нападение на дом Градских.

У сотрудников ЧОПа на въезде в поселок есть список жителей (всего 18 домов) с номерами телефонов и госномерами машин. Чужаков внутрь пускают только по звонку кого-то из местных. Вот "новенький" и действовал строго по инструкции - сверял номере.

- Днем выехала женщина на темном "Лексусе", через какое-то время вернулась. Переднее стекло было запотевшее, задние - тонированные, знаков о том, что ей нужна помощь, не подавала, я открыл ей шлагбаум, она заехала к себе на участок. Там высокий забор, что происходит внутри, мне видно, - объяснял охранник свою промашку. - Потом она уехала снова, я не приглядывался, но вроде не видел никого внутри. Вечером она позвонила, представилась собственником первого участка, сказала пропустить полицию. Только от них узнал об ограблении.

Следствие проверило версию о том, что кто-то из охраны был в сговоре с преступниками и не нашло доказательств этому, поэтому ЧОПовец проходит по делу свидетелем.

Деньги, украденные у Марины Коташенко, до сих пор не найдены. Известно лишь, что Жабборов вернул 150 тысяч долга своему знакомому, а машину оставил грузину-авторемонтнику в гаражах. Фото: Александра БУДАЕВА

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ?

Следующими кандидатами на "пост" наводчика был персонал, работавший в доме. Ведь знали же преступники и о деньгах, и о мерах безопасности в поселке. Откуда?

В декабре были уволены сразу несколько мигрантов из стран СНГ - водитель, ремонтник, мраморщик и управляющий домом. Остались лишь домработница Нигора и разнорабочий Мустафо. Вероятно, после смерти мужа и во время процедуры дележа наследства Марине Коташенко просто не нужно было столько персонала.

Конечно, следователи проверили их всех. Но полезным оказался только Мустафо Чилаев, проработавший у Градских около шести лет. Он впоследствии и опознал своих земляков, с которыми когда-то жил в одном кишлаке в Таджикистане.

Напомним, по версии следствия, план налета придумал Ибрагим Халилов, а осуществить его помогли Амиджон Гафуров, Кароматулло Салихов и Умеджон Жабборов, - все они давно были между собой знакомы. Как оказалось, и с Новоглаголево и обитателями поселка - тоже.

Амиджон Гафуров, к примеру, работал в строительной бригаде, которая возводила дом соседу семьи Градских. Амиджон "хозяину" так понравился, что тот оставил его у себя разнорабочим. А тот отплатил за добро тем, что использовал хозяйскую машину во время планирования и осуществления налета на Марину Коташенко.

- Кароматулло Салихов - младший брат моего друга, он, как и остальные, в разное время работал на стройках в Новоглаголево, - объяснял следователям Мустафо Чилаев. - А что до денег - все вокруг знали, что Градский богат. Но мы между собой это не обсуждали. Возможно, я как-то раз упомянул, что в доме на окна сигнализацию устанавливают. Но ничего больше. Я в этом не участвовал.

Слова Чилаева тщательно проверили, но он в самом деле не получил никакой выгоды от всей этой истории.

ТАИНСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Зато как минимум пять миллионов рублей, по версии следствия, получил подсудимый Умеджон Жабборов, который выполнял функции водителя: сначала протаранил "Лексус" Марины Коташенко, а потом забрал сообщников с заранее оговоренной точки на трассе.

И, судя по всему, свою долю он прятал... у любовницы.

- Он приезжал ко мне пару раз в неделю, денег не давал, был груб, на все вопросы отвечал "Не твое дело". 16 января вечером мы посидели в кафе, утром он отвез меня на работу, а днем привез пакет - большой, цветной, завязанный. Я забрала его вечером домой. Внутрь не смотрела: днем было некогда, а вечером была уже слишком уставшая, - уверяла следователей девушка.

Был ли этот тот самый пакет от Вайлберриз, набитый деньгами? Теперь уже сложно сказать: 18 января Жабборров утром забрал из квартиры любовницы все свои вещи, удалил свой номер из ее телефона и был таков. Девушка не сильно горевала после его ухода.

Деньги, украденные у Марины Коташенко, до сих пор не найдены. Известно лишь, что Жабборов вернул 150 тысяч долга своему знакомому, а машину оставил грузину-авторемонтнику в гаражах. Через пару дней приметный белый "Мерседес" бесследно исчез. Как основные "герои" этой истории. Отдувается за всех Умеджон Жабборов, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Впрочем, в сравнении в похищенными богатствами эта сумма кажется лишь каплей в море.