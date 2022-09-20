В Уголовном Кодексе появится «военное время»

За мародерство, дезертирство и добровольную сдачу в плен будут грозить большие сроки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект № 160006-8 в первом чтении был принят Госдумой еще летом, если быть точнее в июле. И вот теперь, 20 сентября, депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. Причем, единогласно. (Но чтоб он вступил в силу, его должны еще утвердить Совфед и подписать президент)

Речь идет о законах, которые будут действовать«в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Пока такое положение не объявлено.

Но если «военное время» и «военное положение» наступят, поправки тут же начнут применяться как отягощающее обстоятельство к действовавшему ранее УК.

Итак, что принято.

+ Добровольная сдача в плен - от 3 до 10 лет лишения свободы. При этом есть пояснение: «военнослужащий впервые совершивший преступление может быть освобожден от ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

+ Мородерство — до 15 лет лишения свободы.

+ Дезиртирство («самовольное оставление части») — от 5 до 10 лет.

Если подробнее, то 5 лет тюрьмы предусмотрено за оставление воинской части на срок от 2 до 10 суток (до новых поправок в УК было наказание в 1 год). За оставление части до месяца — наказание до 7 лет. Ну а за дезертирство-«самоволку» на срок более месяца — лишение свободы до 10 лет (ранее было 5 лет).

Послабления предусмотрены только для тех, кто самовольно оставил часть или службу, или не явился в срок из увольнения без уважительных причин, но в «следствии тяжелых обстоятельств».

+ Еще одна поправка — за отказ выполнять приказ («неисполнение подчиненными приказа начальника, в период военного положения, в военное время») — лишение свободы на срок от 3-х до 10 лет. Причем максимальное наказание предполагается для тех, чьей отказ исполнять приказ привел к тяжким последствиям.

+ Помимо прочего, призванные на военные сборы из запаса россияне будут нести уголовную (!) ответственность за неявку или дезертирство так же, как и контрактники и призывники.

+ Усиливается ответственность и за неисполнение оборонзаказа.

Так повторный отказ от заключения военного контракта по гособоронзаказу наказывается сроком от 4 до 8 лет лишения свободы.

Повторное нарушение условий контракта — от 4 до 8 лет.

Поправки внесены и разработаны группой депутатов и сенаторов — Слуцким, Картаполовым, Клишасом, Пискаревым и другими. Как пояснила одна из авторов поправок сенатор от Крыма Ольга Ковитиди: «Сейчас, во время проведения специальной военной операции, не время медленных танцев».