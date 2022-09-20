Елена Ваенга Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Ваенга порадовала своих поклонников редким снимком молодого мужа. Артистка выставила любимого в белых одеждах. Певица абсолютно счастлива вместе с музыкантом Романом Садырбаевым, который младше нее на шесть лет. Правда, подпись под ярким кадром встревожила народ.

Фото: СОЦСЕТИ

Елена Ваенга в 2016 году обрела женское счастье в объятиях музыканта Роман Садырбаева. Любимица россиян вышла замуж за любимого, пережив разрыв с продюсером Иваном Матвиенко.

Примечательно, что несколько лет Елена тайно жила с Романом без штампа в паспорте. Потому, когда в 2012 году стало известно о беременности певицы, все сильно удивились и стали гадать, кто же отец будущего малыша.

Личность возлюбленного Ваенга категорически отказывалась раскрывать. Тайное стало явным уже после появления на свет сына Вани. Как потом рассказывала исполнительница, с Садырбаевым она познакомилась в общественном транспорте.

В отношениях у творческой пары по сей день царит идиллия. Супруги наслаждаются чувствами друг к другу. Елена хоть и редко показывает избранника, но на днях порадовала фанатов новой фотографией любимого супруга. Каждую свободную минуту артисты проводят вместе.

Вокалистка запечатлела мужа на яхте во время отдыха. Отпуск в Крыму исполнительница совмещает с концертами. Роман был запечатлен в белой тунике и с платком на голове. В таком необычном виде Садырбаев походил на шейха.

Однако фанатов удивил не внезапный образ мужчины, а подпись Елены к публикации. "Роман. Я ухожу из дома!" - объявила женщина без всяких объяснений.

Встревоженные поклонники попытались выяснить у Ваенги, что это значит. Но она не ответила на вопросы.