Вика Цыганова спела "Золотые купола" и разрыдалась: "Ваенга не отмоется от этого ужаса"

Вика Цыганова принимает участие в шоу "Суперстар. Возвращение". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вика Цыганова принимает участие в шоу "Суперстар. Возвращение". Исполнительница шансона исполнила в очередном выпуске передачи песню "Золотые купола". Артистка не смогла сдержать эмоций и разрыдалась прямо на сцене. Она вспомнила о "бородатой" Елене Ваенге, которая вызвала скандал нарядом монаха.

Вика Цыганова в свое время вместе с Михаилом Кругом исполняла "Золтые купола". Песню написал муж вокалистки Вадим Цыганов. "Я написал «Золотые купола» за 15 минут на спор с композитором Игорем Слуцким. Обычно он писал музыку только на мои стихи, а тут впервые в жизни пришел с мелодией и подтекстовкой. Меня обуяла ревность, тут же придумал текст, начал напевать, и как раз заходит Михаил Круг. С порога говорит: «Это моя песня»... Песня удивительным образом последней вошла в последний альбом Круга"? - отмечал Вадим.

Потому выбор Цыгановой этой композиции в эфире шоу "Суперстар" был не случаен. Она не смогла сдержать слез в финале номера и разрыдалась прямо на сцене.

Елена Ваенга вызвала скандал нарядом монаха Фото: Первый канал

"20 лет назад, когда Вадим придумал эту композицию, она вызвала бурю эмоций у Михаила Круга. Муж очень хотел, чтоб мы с Мишей спели тогда дуэтом... Это самая покаянная песня из всех ныне существующих - в ней ведется разговор, в первую очередь, о душе. В последние минуты жизни человек, оглядываясь назад, видит, как он прожил свою жизнь. И Господь даже в последнюю секунду дает возможность покаяться в грехах…", - цитирует певицу "СтарХит".

Не смогла артистка не вспомнить скандальную ситуацию с Еленой Ваенгой, которая полгода назад ко всеобщему удивлению нарядилась бородатым монахом. "Увидев тогда номер, я закричала: «Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?». Не знаю, как она отмоется от этого ужаса. Ваенга не измазала песню своим бездарным исполнением, а измазалась сама. С ее стороны это был пустой хайп, заискивание с публикой, кощунство и полная безвкусица - когда-нибудь ей аукнется", - сказала, как отрезала Вика.