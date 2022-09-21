Муж Нюши оправдался за измену: «Кто-то в паре теряет сексуальность»

В декабре Нюша родила второго ребенка. Во время беременности муж изменил ей. Фото: соцсети.

Певица Нюша на днях публично призналась, что в прошлом году в ее браке случилась измена. Кто именно из супругов изменил, артистка уточнять не стала. Но поскольку в 2021 году она забеременела и вынашивала своего второго ребенка, поклонники тут же вычислили, что в загул отправился ее муж – бизнесмен Игорь Сивов. В YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» Нюша призналась, что измена принесла ей много боли, но, тем не менее, артистка решила простить супруга.

- В прошлом году у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей, – рассказала Нюша.

Поклонники артистки возмутились и в соцсетях забросали Сивова гневными обвинениями. Супруг Нюши долго молчал, но, наконец, не выдержал и высказал свою точку зрения на эту ситуацию.

«Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть – это же не про меня, мою семью, это про вас. Мы приняли оба решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация», - рассказал Игорь.

Муж 32-летней звезды принялся поучать подписчиков, ведь он зарабатывает на жизнь тренингами. Сивов позиционирует себя как гуру самоанализа, бизнес-коуча, амбассадора культуры «Осознанного родительства», автора психологических курсов и тренингов по родительству, лидерству, отношениям с собой и миром.

«Здесь дело не в том, кто кому изменил. Вопрос – почему вы решили именно так? Мы хотим показать, что можно не просто простить, поверить в это, а посмотреть в себя, почему это произошло? Почему притянули эту ситуацию? Кто-то в паре теряет сексуальность – почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру», - убежден муж Нюши.

Игорь не понимает, почему поклонники Нюши набросились на него. Фото: соцсети.

Сивов признался, что изменял сам, а, бывало, изменяли и ему.

- Я был в двух позициях в этой жизни, поэтому могу об этом говорить. Никто здесь не оправдывается, мы лишь транслируем то, что чувствуем. Многие считают, что у известных личностей все хорошо, они такие золотые, у них все прекрасно — ни фига! Мы тоже люди, которые на публичном пьедестале, и у нас тоже есть вопросы, проблемы, - заявил муж звезды.

Напомним, в декабре прошлого года Нюша стала мамой во второй раз. Певица родила сына Саффрона. Артистка также воспитывает дочку, которую они с мужем назвали Симбой. У ее супруга есть еще двое детей от предыдущего брака.

Певица познакомилась с Сивовым во время гастролей – он был организатором ее концерта в Казани. Ради нее он бросил работу и перебрался в Москву. На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат, но не говорил об этом. Бизнесмен до последнего скрывал от любимой штамп в паспорте. Когда Нюша узнала, что ее избранник несвободен, то очень расстроилась.

- Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать. Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь, - рассказывала певица.