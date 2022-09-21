В первую очередь армии интересны: механики-водители, наводчики, связисты, инженеры, артиллеристы, зенитчики, ракетчики, офицеры младшего командного звена Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Начнем с того, что объявлена не «всеобщая мобилизация», что не случалось с 1941 года, а «частичная». Кого она коснется?

Сергей Шойгу в утреннем интервью пояснил, что во время «частичной мобилизации» будут призваны 300 тысяч резервистов: военнослужащие запаса, что имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. Это по словам министра обороны, от общего мобилизационного ресурса, что составляет на сегодняшний день 25 миллионов примерно 1%- 1,1%.

И главное: никто не собирается отправлять воевать с вооруженными наркоманами, уголовниками и бандитами на Украину студентов или призывников. При чем даже тех, кто прошел учебки. Нужны матерые мужики, что уже прошли через огонь, воду и медные трубы, обзавелись семьями и повидали жизнь.

В каждом военном комиссариате есть отдел, где хранятся вторые экземпляры личных дел (первые в архиве Минобороны) офицеров и картотека военнослужащих, что когда-то проходили контрактную службу.

- Для военных комиссариатов поставлена ясная задача, - рассказал KP.RU офицер, что занят вопросами мобилизации населения в одном из районов столицы. - Призвать 300 000 крепких опытных мужчин по стране совсем не сложно. Если взять Москву, то у нас каждый военкомат, каждый осенний призыв за месяц призывал около 300-400 призывников. Военкоматов в городе - 30. Вот и получалось, что каждый призыв от города шло около 1 000 человек. И если поделить 300 000 необходимых бойцов на 85 регионов, то выйдет по 3529 человек на каждый. То есть из каждого московского района на Донбасс отправится 117 человек. Нагрузка на военкомат совсем небольшая, тем более, что дела всех запасников уже изучены и актуализированы.

- Кого будут призывать в первую очередь?

- Во время объявленной «частичной мобилизации» в первую очередь будут призывать мужчин до 35 лет, бывших контрактников, имеющих боевой опыт. Они могли получить его солдатами и сержантами в Грузии или Сирии. Тем, что служили контрактниками в Чеченской республике во время первой фазы контртеррористической операции сейчас уже больше 50 лет, а тем, кто там был во вторую - более 40. Таких нужно переобучать, так как большинство вооружения уже модернизировано.

В первую очередь армии интересны: механики-водители, наводчики, связисты, инженеры, артиллеристы, зенитчики, ракетчики, офицеры младшего командного звена. Офицеры нужны молодые до капитана включительно, что окончили общевойсковые училища. В первую очередь будут обращать внимание на тех, что отслужили после военного училища 3-4 года и уволились.

- А если не захотят?

- Дела запасников уже давно подняли, изучили, связались с каждым предложили пройти медкомиссию и переподготовку (техника в армии непрерывно меняется). Безусловно, не все они будут призваны: кто-то болеет, другие имеют на иждивении малолетних детей, беременную жену или престарелых родителей, могут быть по каким-то причинам единственным кормильцем в семье. Не возьмут служить тех, кто имеет бронь - кует «щит и меч» на оборонном предприятии или депутатский мандат. Речь сегодня не идет о «всеобщей мобилизации», когда призывали даже больных, но кроме детей, беременных женщин и мужчин после 60 лет. Потом, вы же уже слышали, что ужесточено уголовное наказание за оставление части или неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК): самовольный уход от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы (в иных обстоятельствах — до одного года); от десяти дней до одного месяца — до семи лет против трех; свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии против пяти лет.

- А если возьмут и уедут за границу?

- Дело военкомата призвать, а не искать или ловить кандидата. Это уже дело полиции и суда.

- Что касается призыва по «частичной мобилизации» офицеров запаса?

- Солдаты и сержанты запаса имеющие военно-учетную специальность призываются до 50 лет. А младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) запаса призываются в возрасте до 55 лет, старшие (от капитана до полковника) до 60 лет.

- Хватит ли желающих служить и воевать?

- За 300 000 запасниками есть еще очередь желающих заменить их добровольцев. С ними также идет работа, но необходимо время, чтобы их обучить. Ситуация же в Донбассе сейчас требует больше военнослужащих, так как фронт растянулся почти на 2000 километров, а переброска подразделений с одного участка на другой (ВСУ специально сосредоточивает силы и наносит удары на разных участках) требует серьезных затрат и сил. Кроме того, на новых участках военным каждый раз приходится вникать в обстановку, проводить заново разведку и рекогносцировку, что сказывается на темпах демилитаризации и денацификации Украины. А всем бы хотелось, чтобы она проходила быстрее. И никакой войны объявляться не будет. Мы не воевали и не воюем с народом Украины. После проведения референдума на Донбассе специальная военная операция (СВО) прекратиться, а продолжится контртеррористическая операция (КТО).