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Экономика21 сентября 2022 14:35

Банки предоставят отсрочки по кредитам для мобилизованных россиян

Такое указание дал Центробанк для всех финансовых организаций
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
На период мобилизации можно оформить отсрочку по кредиту.

На период мобилизации можно оформить отсрочку по кредиту.

Фото: Евгения ГУСЕВА

«А как же кредит?!» - спохватились потенциальные кандидаты на частичную мобилизацию, объявленную президентом Владимиром Путиным. Вопрос насущный. Как платить по долгам, если вдруг заберут в армию.

Банк России поспешил дать ответ. На официальном сайте написано: «Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации».

- Все предельно ясно, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. – Мобилизованные смогут быть спокойными на этот счет. Будут и отсрочки, и если необходимо по обстоятельствам уменьшение платежей.

Но возникает другой вопрос. А что если зарплата в армии будет меньше, чем та, с которой мобилизованный на гражданке оформлял ту же ипотеку?

- В большинстве случаев это исключено, - поясняет Остапкович. - Сегодня армейская зарплата даже относительно ведущих отраслей гораздо выше. В среднем 150-200 тысяч рублей. Это больше, чем в лидирующей нефтяной отрасли. Плюс социальный пакет, социальное обеспечение, полное обмундирование. Ну, может быть, найдутся единицы, которые на гражданке получали больше, чем в армии. Но это, как правило, высококвалифицированные специалисты, те же айтишники. Таким, скорее всего, будут выдавать бронь, потому что они нужнее на производстве.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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