Россияне признались, что чувствуют военную угрозу со стороны западных стран

Больше половины опрошенных россиян ощущают угрозу войны со стороны западных стран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России «никто не угрожает». При этом политик добавила, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как россияне относятся к такому заявлению западного политика и чувствуют ли они на самом деле угрозу со стороны стран НАТО.

Как оказалось, больше половины опрошенных ощущают угрозу войны со стороны западных стран. При этом 40% заявили, что чувствуют ее очень сильно, особенно в последнее время, а еще четверть респондентов добавили, что допускают возможность военного конфликта с западными странами.

«Сама Трасс говорила, что если нужно, то будет и готова использовать ядерное оружие, что это как не угроза?» - вспоминает участник исследования.

«А чем, если не угрозами, можно считать все их заявления по поводу того, что у них есть ядерное оружие? Просто так они об этом говорить бы точно не стали», - рассуждает другой.

«Никто не угрожает? Тогда пусть прекратят двигать базы НАТО, чтобы эти слова подтвердились делом», - говорит третий.

При этом еще 25% опрошенных говорят, что, по их мнению, Запад вряд ли решится на прямой военный конфликт с Россией. Вводить санкции и поставлять оружие на Украину – это все, на что способны западные власти, полагают респонденты.

«А я все-таки думаю, что на прямой военный конфликт Запад так и не решится. Именно поэтому сейчас он действует через Украину», - говорит участник исследования.

И только 6% заявили, что верят словам Трасс, и тоже считают, что никакой военной угрозы для России со стороны западных стран нет.

Оставшиеся 5% заявили, что затрудняются ответить.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 19,6 тысячи человек.

Напомним, ранее аналогичный опрос провел центр общественного мнения ВЦИОМ. В августе половина россиян отмечали, что не чувствуют военной угрозы со стороны стран запада. Однако другие уже тогда допускали мысли о возможности вооруженного конфликта.

При этом главным источником нападения россияне называли США. На втором месте располагалась Украина, а на третьем месте в списке угроз значилась Польша, говорится в исследовании.