Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что "России никто не угрожает" Фото: REUTERS

Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву.

"Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине", - сказала Трасс, отметив, что "России никто не угрожает".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что страны НАТО сегодня активно "осваивают" территорию Украины. Эти действия, подчеркнул российский лидер, угрожают безопасности страны.

В начале фефраля 2022 года Путин на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном по итогам их переговоров в Кремле объяснил, почему Москва выступает категорически против расширения НАТО на Восток – во-первых, потому что это угрожает безопасности нашей страны. При этом он подчеркнул, что «не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.