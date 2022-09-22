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В мире22 сентября 2022 2:47

Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что "России никто не угрожает"

Трасс отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что "России никто не угрожает"

Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что "России никто не угрожает"

Фото: REUTERS

Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву.

"Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине", - сказала Трасс, отметив, что "России никто не угрожает".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что страны НАТО сегодня активно "осваивают" территорию Украины. Эти действия, подчеркнул российский лидер, угрожают безопасности страны.

В начале фефраля 2022 года Путин на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном по итогам их переговоров в Кремле объяснил, почему Москва выступает категорически против расширения НАТО на Восток – во-первых, потому что это угрожает безопасности нашей страны. При этом он подчеркнул, что «не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.