Певец Владимир Пресняков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Владимир Пресняков откровенно рассказал о первом опыте близости. Все произошло, когда певцу было 14 лет. Ситуация, по его словам, была настолько странной, что он не может вспоминать о ней без смеха.

Владимир Пресняков без стеснения поведал о сокровенном. "Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. И, конечно, я сделаю все, чтобы наши дети правильно вели себя в этом отношении", - начал певец свою исповедь.

По его словам, все начиналось красиво. Но потом стало тяжело. "В первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных", - признался артист в YouTube-шоу супруги "Ваша Наташа".

К слову, артист говорит с сыновьями на откровенные темы. С семилетним Артемием, которого родила Наталья Подольская, исполнитель изучает особенности строения мужского и женского организмов. "Он много знает. У него это сидит уже в подкорке. Он не будет как я. Мы подглядывали за старшими в бане в классе третьем", - отметил Пресняков.

А старшему сыну Никите от Кристины Орбакайте он и вовсе подсказывал, как правильно вступать в близость с противоположным полом. "Давал советы, которые помогли ему повзрослеть, стать мужчиной. Советы пригодились. Могу похвастаться этим", - с гордостью заявил 54-летний вокалист.

Российский певец более 16 лет счастлив в браке с коллегой по цеху. Пара считается одной из самых гармоничных. В семье двое сыновей - Артемий и Иван.

Пресняков также близок и со старшим сыном. Он заверил, что всегда будет готов финансово поддержать членов своей семьи. "Я помогу сыну Никите в любом возрасте. Даже когда он будет дедушкой, а я прадедушкой. Скажет: «Положи на карту сто тысяч». Я это сделаю", - подчеркнул артист.

Он уточнил, что члены его семьи не испытывают финансовых трудностей, могут позволить себе тратить деньги на свои нужды. По словам музыканта, они не "заморачиваются" по этому поводу.