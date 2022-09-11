Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой: "Кто не прибухивает?"

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой рассказал о своих увлечениях. Никита Пресняков не раз устраивал в особняке своей знаменитой бабушки разнузданные пьянки. И это несмотря на неизлечимую болезнь.

Никита Пресняков впервые за долгое время появился на публике. 31-летний внук Аллы Пугачевой решил поддержать своего друга и коллегу Дмитрия Колдуна в эфире шоу Леры Кудрявцевой. Пресняков и Колдун подружились несколько лет назад и с тех пор поддерживают близкие отношения.

Телеведущая поинтересовалась у молодых людей, как они любят проводить свободное время. Пресняков-младший сознался, что он совсем не прочь выпить. "Ну, кто не прибухивает? В караоке недавно вот мы очень хорошо посидели с Димой", - заявил Никита в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Некоторое время назад стало известно, что внук Примадонны неизлечимо болен. Врачи обнаружили у него полипы в желчном пузыре, избавиться от которых невозможно. Никите прописали специальную диету. Однако молодой музыкант не унывает.

Не так давно он закатил очередную пьянку в особняке Аллы Борисовны. На отвязную вечеринку с горячительными напитками пришло довольно-таки большое количество гостей. Ближе к ночи веселое застолье плавно перетекло в дискотеку, которая, судя по всему, продлилась до утра.

Фото: соцсети

При этом сам Никита не раз отмечал, что вкладывает все заработанные деньги в ремонт дачи Примадонны, которую называет не иначе как семейным домом. И делает он это по собственному желанию.

"Я вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), постоянно приезжаю сюда и помогаю. Вчера копали с друзьями ров для электропроводки. Каждый месяц трачу бюджет на ремонт той или иной позиции. Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась. Угадайте, кто будет этим заниматься? Я буду. И не потому, что так сказали, а потому, что есть возможность и желание помогать", - признавался сын Кристины Орбакайте.