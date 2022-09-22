Певица Валерия объявила о важном решении

Певица Валерия Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Валерия объявила об остановке концертной деятельности. Супруга Иосифа Пригожина отменила запланированные выступления.

Певица Валерия обратилась к поклонникам с важным сообщением. "Дорогие мои любимые зрители и слушатели! Я не могу давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее", - написала артистка в блоге.

Тем не менее, знаменитость не намерена полностью отказываться от музыкальной деятельности. "Да, конечно, каждый должен заниматься своим делом. Я, безусловно буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить. Я очень надеюсь, что намеченный на 21 апреля 2023 года концерт в Крокусе, состоится. А пока прошу отнестись к моему решению с пониманием", - заключила певица.

Напомним, в апреле 2023 года Валерия отметит 55-летие. Поклонники поддержали непростое решение исполнительницы отказаться от ближайших концертов.

Судя по всему, артистка намерена сконцентрироваться на семье. В начале прошлого года Валерия впервые стала бабушкой. Младший сын Арсений подарил ей долгожданную внучку Селин. Певица счастлива видеть малышку и старается часто видеться с девочкой.

Исполнительницу во всем поддерживает любимый муж Иосиф Пригожин. Недавно он стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись". Продюсер рассказывал, что очень переживал перед первым съемочным днем. Ему еще никогда не приходилось участвовать в ток-шоу в роли ведущего.