Изъятие Германией российских активов пустит под откос международное право. Вячеслав Володин довольно жестко предупредил Запад

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале довольно жестко предупредил Запад, что планируемое изъятие Германией российских активов - для передачи их Киеву - положит начало процессу игнорирования международного права другими странами - когда они будут «по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным».

(То есть, если процесс отказа от международного права начнётся, то он, фактически, пустит это самое право, надежды на которое, похоже, пока ещё остаются - под откос.)

Спикер Госдумы напомнил, что не так давно бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, как вместе с президентом Франции Франсуа Олландом «обманула международное сообщество», использовав Минские соглашения для милитаризации киевского режима.

Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии решили переложить проблемы, созданные их предшественниками на высоких госпостах, на Россию, и именно с этой целью планируют «изъять российские активы для восстановления Украины».

Напомню - ещё 7 декабря бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения «попыткой дать Украине время», чтобы та «стала сильнее». При этом госпожа Меркель, явно продолжая ту же мысль, без свойственной ей когда-то дипломатичности, заметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении - «это уже не то, что было в 2014-м - 2015-м годах».

А 30 декабря даме уже вторит (вот интересно - они сговорились, что ли?) другой тоже экс - бывший президент Франции Франсуа Олланд, также заявивший, что Минские соглашения позволили армии Украины стать сильнее - и «на время остановили наступление России».

«Мысли вслух» этого деятеля отличаются особым цинизмом, поэтому есть смысл привести заявление полностью.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой... Она лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность».

Мерзостью несёт и от таких слов Олланда - по его словам, пример этого «хорошо виден на поле боя».

Минск, февраль 2015 г. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд перед началом переговоров. Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Хотя у России и тогда, и сейчас была совершенно другая цель: защитить русский Донбасс, его жителей…

Это и сегодня остается главной задачей военной спецоперации - наряду с денацификацией и демилитаризацией Украины.

Также спикер Госдумы заявил, что Меркель и Олланд - фигуры, которые, саботировав Минские соглашения (и обманув международное сообщество - замечает Володин в том же своём заявлении) в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине.

«Подписав Минские соглашения, - читаем в Telegram-канале спикера Госдумы, - они не собирались их соблюдать, а лишь использовали для милитаризации киевского режима и его подготовки к военным действиям против мирных жителей Донбасса и Крыма».