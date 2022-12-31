Французский политик Асселино заявил, что признание Олланда о минских соглашениях обличает ложь Запада

Высказывание экс-президента Франции Олланда выставляет страны Запада в качестве лжецов, считает французский политик Асселино Фото: REUTERS

Глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в интервью с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что признание экс-президентом Франции Франсуа Олландом по минским соглашениям, как о попытке дать передышку Украине и укрепить ее армию, говорит о " нечестности западных стран".

"Со стороны Олланда было странно делать такое заявление, поскольку оно <...> выставляет страны Запада в качестве лжецов. И, таким образом, никто не может доверять им", - сказал Асселино.

По его мнению, откровение экс-президента Франции невероятное, а сами слова о минских соглашениях можно приравнять к гостайне, которую не следовало разглашать, "особенно, когда это может иметь вполне конкретные последствия в виде усугубления конфликта", - добавил Асселино.

Политик заявил, что "понимает аргументы России" в контексте безопасности, говоря о приближении НАТО к границам России.

"Точно так же я бы понял аргументы США, если бы они выражали обеспокоенность и реагировали на размещение Россией военных баз вдоль границ Аризоны, например, в Мексике. Но этого не происходит, происходит обратное", - выразил мнение собеседник агентства.

По его соображениям, нынешний конфликт в Украине решает судьбу будущего мироустройства, которое будет во главе с западными странами, либо с Россией и Китаем, которые "защищают стремление к свободе и разнообразию государств мира".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и при этом не допустить разделения мира на блоки. Об этом Шольц пишет в статье о событиях, происходящих в Украине. Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим геополитическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.