Россияне шокированы подлостью Максима Галкина*

Максим Галкин* во время выступления в Дубае ответил на кричалку нацистов и фашистов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин* во время выступления в Дубае ответил на кричалку нацистов и фашистов так, словно это просто "привет". Не шепотом и не отводя микрофон в сторону, а в полный голос - громко и четко. Россияне назвали поступок мужа Аллы Пугачевой подлым, многие признались, что шокированы услышанным.

Максим Галкин во время своего концерта в Дубае публично произнес приветствие нацистов и фашистов в ответ на выкрик одного из зрителей. "Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным?.." - разводит руками артист.

Шокированные россияне кинулись в блог Галкина, стали оставлять слова возмущения и призывы мужа Аллы Пугачевой одуматься и не опускаться до столь вопиющей подлости. "Максим забил последний гвоздь, так сказать… Надеюсь, в Россию больше ни ногой!", "Максим, но ведь это просто подло, то что вы сделали", - пишут фолловеры.

Не смог пройти мимо и Дмитрий Рогозин. Политик напомнил, что отец Максима - генерал-полковник Александр Александрович - достойный и уважаемый человек. "Брат Дмитрий - с 2006 года - президент частной "Военно-промышленной компании", которая является партнером государства в области оснащения Вооруженных сил... Откуда же ты такой выродок, Максим?" - не сдержался Рогозин.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов