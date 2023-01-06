Что изменяется в медпомощи по ОМС: Как мы будем лечиться в 2023 году

Специалисты прогнозируют, что в наступившем году россияне будут обращаться за медпомощью по полису ОМС чаще, чем в предыдущем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты прогнозируют, что в наступившем году россияне будут обращаться за медпомощью по полису ОМС чаще, чем в предыдущем. В непростой экономической ситуации люди активнее пользуются госгарантиями, включая бесплатную медицину. Какие изменения в здравоохранении принес нам 2023-й год? Разбираемся в самых важных новеллах вместе с экспертом рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Людмилой Романенко.

НА ОПЕРАЦИЮ ИЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖНО ПОЕХАТЬ В ДРУГОЙ РЕГИОН

До сих пор в медцентры других регионов (то есть не по месту жительства) отправляли в основном тех, кто нуждается в так называемой высокотехнологичной медпомощи, ВМП. Это сложные дорогостоящие операции и обследования — то, что в народе называют «лечение по квоте». Если же нужна «обычная» операция (на официальном языке — специализированная плановая медпомощь), то, чтобы ее провели в другом регионе, зачастую приходилось менять полис ОМС, переоформлять прикрепление к поликлинике и больнице. В общем, хлопот море, и еще не факт, что все «срастется».

- На сегодня законодательно закреплено право пациента получать специализированную плановую медицинскую помощь за пределами региона, в котором он проживает, - говорит Людмила Романенко. - Менять полис ОМС для этого не потребуется.

А как нужно действовать? Одного желания пациента все-таки мало. Понадобится направление на лечение в ту или иную медицинскую организацию конкретного региона, поясняет эксперт. Выдать направление может:

- лечащий врач поликлиники, в которой пациент на данный момент получает медпомощь по ОМС;

- врачебная комиссия больницы, где пациент уже лечится. В этом случае оформляется направление о необходимости перевода в другую медицинскую организацию (в том числе в другом регионе).

БОЛЬШЕ СЛОЖНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

На этот год дополнен список дорогостоящих сложнейших операций, которые будут проводить по ОМС федеральные медцентры.

- В первую очередь речь идет об уникальных методах лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов, - рассказывает Романенко. - Например, операция по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантация комплекса органов в различных сочетаниях и др.

Сегодня такие операции проводят с помощью современных технологий, которые позволяют обойтись без долгого реабилитационного периода, отмечают специалисты.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Те, кто переболел ковидом и хочет укрепить здоровье, чтобы избежать опасных отдаленных последствий, смогут пройти бесплатную углубленную постковидную диспансеризацию. На 2023 год ее не только продлили, но и увеличили объемы финансирования. В списке обследований есть такие, которые в коммерческих клиниках влетят вам в копеечку. Например, анализы и исследования для выяснения состояния сосудов, сердца, легких. Полный перечень — в разделе «Здоровье» на KP.RU

Кроме диспансеризации будет развиваться система медицинской реабилитации. Впервые подробно, а не в общих словах, прописаны детали предоставления этого вида медпомощи и его финансового обеспечения, говорит Людмила Романенко. На медреабилитацию, в том числе бесплатное лечение в санаториях по медпоказаниям, смогут рассчитывать, в частности, пациенты после тяжелой формы ковида, люди с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также предусмотрена медицинская реабилитация для участников СВО.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА КОВИД

В 2023 году тесты на коронавирус за счет ОМС полагаются в таких случаях:

- если у пациента есть признаки острого простудного заболевания, «не исключающие наличие коронавирусной инфекции». Как поясняют врачи, это может быть, в частности, подъем температуры, сопровождающийся кашлем, насморком, болью в горле;

- если у пациента уже диагностирован ковид и нужно убедиться в результатах проводимого лечения (например, при выписке из больницы);

- если экспресс-тест показал положительный результат — в таком случае может быть назначен более точный ПЦР-тест для подтверждения или опровержения диагноза.

А вот если вы захотите сдать анализ на антитела к коронавирусу — например, чтобы понять, переболели им или другим ОРВИ, то сделать это в рамках базовой программы ОМС по полису не удастся (регионы при желании могут дополнительно предоставлять такую услугу в рамках территориальных программ ОМС своим жителям).

ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЕТСЯ

- Повышается доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин с бесплодием. Количество бесплатных процедур в наступившем году увеличится на 18% (по сравнению с 2022-м) и составит более 89,5 тысяч.

- Развивается система медпомощи больным с гепатитом С. В частности, для лечения таких пациентов с 2023 года будет применяться 18 схем лекарственной терапии в рамках ОМС.

- Расширена программа неонатального скрининга – исследований на наследственные и врожденные заболевания у младенцев. Новорожденных будут бесплатно проверять на 36 групп болезней вместо 5-ти, как было раньше.

В ТЕМУ

Полис становится цифровым

В конце прошлого года вступили в силу правила о выдаче цифровых полисов ОМС. Те, кто будет впервые оформлять или заменять свой полис в 2023 году, уже не получат бумажные документы или пластиковые карточки. Страховая медицинская организация пришлет вам на электронную почту выписку с номером полиса ОМС, штрих-кодом полиса и контактами для обращений пациентов. Либо, как вариант, можно будет войти в личный кабинет на портале Госуслуг и распечатать оттуда или сохранить на смартфон документ со штрих-кодом цифрового полиса ОМС, рассказал «КП» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

При рождении ребенка полис будет формироваться автоматически на основе сведений, полученных от госорганов. Так что оформлять документ младенцу вообще не понадобится, пояснил эксперт.

Что касается ранее выданных бумажных и пластиковых полисов, то они остаются действующими. Пока — без ограничения срока. Кстати, и обладателям новомодных цифровых документов Дмитрий Кузнецов советует сейчас обращаться в поликлиники с распечатанной версией. Во время переходного периода не везде может быть оборудование для считывания штрих-кодов.