Как не замерзнуть в лютый мороз: пошаговая инструкция по выживанию на улице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 6 января в столичном регионе и других областях страны резко похолодало. Мы уже рассказывали, чем может быть опасно такое чувствительное снижение температуры. Но выходить на улицу все равно придется, особенно, собачникам.

В первую очередь на холоде замерзают нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног: нарушается кровообращение, теряется чувствительность, может случиться серьезное обморожение. Вероятнее всего могут пострадать маленькие дети, у которых еще не завершено формирование систем терморегуляции, а также пожилые люди, у которых терморегуляция уже нарушена. Поэтому малышам до трех лет и пожилым людям с хроническими заболеваниями пока лучше не гулять. Также в зоне риска те, кто недавно уже перенес холодовую травму, и люди с нарушенным кровоснабжением, например с хроническим заболеванием сосудов нижних конечностей, аритмией, брадикардией.

Эксперты Роспотребнадзора напомнили об основных правилах профилактики обморожения.

КАК ТОЧНО ЗАМЕРЗНУТЬ: ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

1. Одевайтесь легче.

Излишне легкая, тесная или влажная одежда — первый шаг к обморожению.

2. Стойте на месте.

Чем дольше приходится сохранять неподвижность, тем проще морозу навредить вам.

3. Курите и пейте на улице.

Алкоголь нарушает терморегуляцию и снижает чувствительность кожи. Курение провоцирует спазмы сосудов, которые на морозе и так страдают.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ И КАК НЕ ДОВЕСТИ СЕБЯ ДО БОЛЬНИЦЫ

К первым признакам обморожения относятся: онемение, ощущение покалывания и покраснение кожи (например, на подбородке, носу или ушах).

Более опасная ситуация: кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет, покрывается волдырями.

Самое опасное сочетание — обморожение с переохлаждением. В таком состоянии температура тела снижается, начинает бить постоянная дрожь, наваливается усталость, сонливость. Появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Пульс замедляется (до 60-66 ударов в минуту), а артериальное давление повышается до 140/100 мм рт. ст.

Что делать:

В большинстве случаев поможет обычное согревание на протяжении 20-30 минут. Нужна теплая (но не горячая!) вода. Если ее нет под рукой, то поможет тепло собственного тела (например, замершие кисти быстро отогреются под мышками).

В более серьезных случаях, если, кожа побелела и начала покрываться волдырями, нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачам, в первую очередь — травмпункт.

При обморожении с переохлаждением нельзя медлить: как можно скорее необходимо доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла (то есть максимально укутать в теплые одеяла). Также повысить температуру тела может сладкое теплое, но не горячее, питье.

ЧТО ОПАСНО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

* Не растирайте обмороженные участки снегом (если кожа повреждена, то это опасно — может попасть грязь из снега в ранки). И не массируйте их — это может привести к усугублению процесса, поскольку снижена чувствительность и вы может не понять, что повредили кожу.

* Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь. Ведь чувствительность обмороженных участков кожи плохая, можно не почувствовать ожог

* Не согревайтесь алкоголем, лучше просто теплый сладкий чай.

КАК ПРАВИЛЬНО ОДЕВАТЬСЯ В ХОЛОД

* Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной (ключевое слово — свободной!) одежды, надетые один на другой.

* Нижний слой должен хорошо отводить влагу. Значит, нужна одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка.

* Средний слой должен хорошо сохранять тепло. Это должна быть одежда из шерсти или флиса.

* Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. То есть должна быть непродуваемая (мембранная) и непромокаемая куртка и штаны.

* И, конечно, хороший непродуваемый головной убор, закрывающий уши, и шарф.

* Вместо перчаток наденьте варежки.

* Важно: обувь должна быть теплой, но свободной. А носки — сухими и чистыми, в идеале — шерстяными. Лучше, если в обуви будут теплые стельки.

Мороз и солнце. Всё как у классика, но всё же к прогулкам в такую погоду стоит относиться серьезно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШАРФОМ НАДОЛГО НЕ ЗАКУТЫВАЙТЕСЬ

Привычная нам с советского прошлого картина — малыш, укутанный по самые глаза шарфом, едет на саночках. На самом деле закутать лицо шарфом можно и детям, и взрослым. Но ненадолго! Если, например, нужно быстро перебежать от подъезда до машины или до магазина.

А вот при долгой прогулке под шарфом образуется конденсат и плюсовая температура. И это уже может быть опасно для малышей. В норме их носоглотка адаптируется к холодному воздуху, и не особо нуждается в защите шарфом. А вот если мокрый шарфик отойдет от лица и ребенок глотнет холодного воздуха, тут простуда точно обеспечена.

ВАЖНО

Снимите сережки и кольца и намажьте лицо кремом

Наверное, излишне напоминать, кто кожа от мороза сильно сохнет и нуждается в защите. Поэтому важно не забыть использовать защитный крем перед выходом на улицу (не забудьте про руки). Использовать его нужно за 20 минут до выхода на улицу, чтобы успел впитаться и заработали защитные свойства. Если пришлось провести на улицу много времени, на ночь не забудьте сделать питательную маску или нанести питательный крем, чтобы помочь коже.

Перед выходом на мороз лучше снять с себя все металлические (в том числе золотые и серебряные) украшения – кольца, сережки. И особенно пирсинг. Металл реально может «прилипнуть» к коже или слизистой рта, нанеся серьезную травму. А кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.