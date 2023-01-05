В Россию придут смертельно опасные холода: врачи рассказали, как пережить морозы

Синоптики предупредили о надвигающихся аномальных холодах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни в европейской части России прогнозируются сильнейшие морозы. А в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура опустится до минус 53-х. О таком «обвале холода» сообщил в четверг, 5 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномальное похолодание накроет более половины территории нашей страны. При этом в некоторых регионах всего за несколько часов, в ночь на 6 января, температура упадет на 15 - 20 градусов и окажется аж на 17 градусов ниже климатической нормы. Для кого особенно опасен резкий перепад погоды, сильные морозы и что поможет улучшить самочувствие, выяснил KP.RU.

КТО В ГРУППЕ РИСКА: ОТ ПЕРЕБОЛЕВШИХ ГРИППОМ ДО УДАРНО ОТМЕТИВШИХ НОВЫЙ ГОД

В этом году приход лютых морозов может ударить по здоровью как никогда сильно, считают специалисты. Эволюционно наш организм приспособлен адаптироваться к изменениям окружающей среды, включая погоду. Но в условиях сильного стресса, недавно перенесенного гриппа или ковида внутренние настройки сбиваются. К тому же коронавирус оставляет долгосрочные последствия (постковид). Все это мешает нормально пережить резкое похолодание, сопровождающееся мощным ростом атмосферного давления.

Людей, которые могут почувствовать недомогание и даже опасное ухудшение состояния, довольно много, предупреждают врачи. В первую очередь это, конечно, сердечники. «Когда из тепла человек попадает в сильный холод (например, при выходе на улицу из квартиры или из метро. - Ред.), сосуды сужаются — в том числе те, что питают сердечную мышцу. И это может стать причиной инфаркта», - предупредила в одном из выступлений главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Вот, кто еще в группе риска:

- люди с заболеваниями органов дыхания. Резкий поток холодного воздуха может вызвать рефлекторный спазм бронхов, одышку, обострение хронического заболевания;

- недавно переболевшие гриппом, ковидом либо перенесшие тяжелую форму коронавирусной инфекции за время пандемии (последствия будут аукаться еще долго);

- люди с тревожными, депрессивными и другими психическими расстройствами;

- те, кто переживает сильный стресс;

- пациенты с серьезными хроническими заболеваниями (онкопациенты, диабетики, больные аутоиммунными заболеваниями и т. д.) - у таких людей, как правило, ослаблены способности безболезненно адаптироваться к резкому перепаду погоды;

- те, кто ударно отмечает праздники, злоупотребляя спиртным, жирными и солеными блюдами. Это тоже выбивает организм из колеи, мешая нормально приспособиться к быстрому мощному похолоданию.

Врачи предупреждают: в особо лютые морозы некоторые россияне могут почувствовать недомогание и даже опасное ухудшение состояния. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ МОГУТ ГРОЗИТЬ

Список немалый, но сразу успокоим: есть способы избежать проблем или быстро их решить.

1. Гипертонический криз (резкий скачок артериального давления).

Что делать: звоним в Скорую. Диспетчер после опроса либо порекомендует принять лекарство, либо при необходимости вышлет бригаду Скорой.

2. Приступ головной боли.

Что делать: принимаем лекарства, которые вам обычно помогают. Это могут быть цитрамон, анальгин, ибупрофен, парацетамол и др.

Важно: обезболивающие в сочетании с алкоголем могут вызвать желудочные и кишечные кровотечения, парацетамол и аспирин — токсическое поражение печени. Если недавно вы пили спиртное (в течение последних 5 — 10 часов в зависимости от крепости и количества выпитого), примите активированный уголь, побольше воды и подождите пару часов. После этого принимайте таблетки.

3. Паническая атака.

Как рассказала в одном из интервью KP.RU врач-кардиолог, реабилитолог Мария Чайковская, когда у человека накапливается багаж событий, которые мозг трактует как негативные, центральная нервная система может выдать бурную реакцию — паническую атаку (ПА). Спусковым крючком может стать, в том числе, резкий перепад погоды.

При ПА начинается учащенное сердцебиение, появляется удушье, чувство нехватки воздуха. Накрывает страх или сильная тревога.

Что делать: если у человека нет серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, врач рекомендует постараться успокоиться, переключив внимание на что-то. Атака пройдет сама собой. «Важно понять: ПА с физиологической точки зрения безопасна для организма. Сама по себе она не вызывает ни инфаркт, ни инсульт», - успокаивает доктор Чайковская. Можно положить валидол под язык или принять валерьянку — у них нет выраженного «антипанического» действия, но вам может полегчать от самих манипуляций (принцип плацебо).

4. Расстройство пищеварения.

Да-да, особенно у людей с тревожными расстройствами нервная система может выдать такую неожиданную реакцию на сильное похолодание и резкий рост атмосферного давления.

Что делать: при боли в животе могут помочь препараты-спазмолитики: дюспаталин, Ношпа, папаверин.

5. Общее чувство дискомфорта, ощущение нехватки воздуха, одышка.

Врач-кардиолог Ольга Молчанова при таких реакциях на перепад погоды рекомендует:

- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов;

- сильно сожмите кулаки, подержите несколько секунд и расслабьтесь;

- медленно, глубокими глотками выпейте стакан воды;

- попробуйте заснуть.

Резкий перепад погоды может обернуться даже приступами панической атаки. Фото: Shutterstock

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Что еще поможет пережить резкое похолодание

- Чтобы снизить риск опасных спазмов бронхов и сосудов, старайтесь выходить из помещения на холод постепенно. Например, после теплой квартиры немного постойте в прохладном подъезде, рекомендует главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. (https://www.kp.ru/daily/27354/4536079/)

- Врач-нейрофизиолог Виктор Косс советует (https://www.kp.ru/daily/26620.4/3637357/) полезное «успокоительное» и расслабляющее упражнение. В йоге это называется «шавасана». Лягте или просто откиньтесь на спинку стула. Закройте глаза, расслабьте мышцы лица, шеи, рук, ног, живота, груди. Затем представьте, что идет приятная теплая волна, которая накрывает вас сверху вниз. Постарайтесь в течение 2-3-х минут максимально отключиться и не думать ни о чем, кроме успокоительного тепла.

- В период сильных морозов и повышенного атмосферного давления врачи призывают воздержаться от серьезных физнагрузок (силовые тренировки, активная чистка снега возле дома и т.п.).

- Людям с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания рекомендуется по возможности оставаться дома, проветривая помещения.

- Максимально ограничьте, а лучше исключите в эти дни алкоголь, соленые и жирные блюда.

ВАЖНО

При каких признаках срочно вызывать Скорую

Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина перечислила опасные симптомы, при которых нужно срочно обратиться за медпомощью:

- внезапно возникшая резкая, сильная боль в груди;

- боль в груди, которая отдает в челюсть, левую руку или спину;

- внезапная острая боль в груди с одышкой, особенно после длительного периода неподвижности (например, после сна);

- боль, которая сопровождается тошнотой, головокружением, учащенным сердцебиением и/или одышкой, спутанностью сознания, посинением губ или лица, потливостью, снижением артериального давления.