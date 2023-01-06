Никита Михалков. Фото Асхат Бардынов

Что случилось с Никитой Михалковым: Свежие новости на 6 января 2023 года

Сообщается, что 77-летнего актера и режиссера Никиту Михалкова госпитализировали с «ковидной пневмонией», пишет Baza. Изначально его отправили в ГКБ №67, затем с помощью реанимационной бригады перевезли в другую больницу. Состояние Михалкова оценивается как тяжелое.

Как сообщается в телеграм-каналах, «у Никиты Михалкова выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. При этом он остаётся в сознании и дышит самостоятельно. Тесты на ковид и грипп показали отрицательные результаты. (…) Состояние режиссёра тяжёлое, но наблюдается умеренно-положительная динамика», передает Mash.

Никита Сергеевич Михалков родился в 1945 году в семье поэтов Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Прославился как актер в фильме «Я шагаю по Москве», затем поставил несколько фильмов, ставших гордостью российского кинематографа - «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Утомленные солнцем» и другие.