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Звезды5 января 2023 19:35

Никита Михалков находится в больнице: что на самом деле случилось с режиссером

Никита Михалков находится в больнице в состоянии средней степени тяжести
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Режиссер Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никиту Михалкова привезли в одну из больниц Москвы. Знаменитый режиссер был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него грипп.

"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", сообщила пресс-секретарь режиссера Ирина Мячина. Известно, что 77-летний деятель искусств находится в состоянии средней степени тяжести, передает Пятый канал.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что Михалков госпитализирован с подозрением на коронавирус.

В последнее время у Михалкова были проблемы со здоровьем. Никита Сергеевич перенес несколько операций. "У меня очень серьезное восстановление, трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза", - делился артист пережитым.

Однако Михалков в любой ситуации всегда сохранял бодрость духа. "Настоящий актер свои слабости превращает в достоинства. Когда чувствуешь энергию и желание работать - забываешь про боль и неудобство. Но при этом понимаешь, насколько возможно не зависеть от внешних причин", - заявлял он.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниНикита Михалков: досье KP.RU