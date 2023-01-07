Поплавская взмолилась о попавшем в реанимацию Никите Михалкове: "Не время уходить!"

Яна Поплавская Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Третьи сутки поклонники переживают за здоровье любимого режиссера: с 5 января Никита Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии. О диагнозе артиста достоверно известно лишь медикам, в прессе же согласия нет: писали и о гриппе, и о ковиде; последняя информация - двусторонняя полисегментарная пневмония, на фоне которой развился интоксикационный синдром.

Накануне состояние знаменитого пациента ухудшилось - пришлось перевести его в реанимацию. Эту новость подтвердила актриса Яна Поплавская.

- Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое, - написала артистка в своем Телеграм-канале и обратилась лично к Михалкову. - Сейчас не время уходить! Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного - чтобы выздоровел!

Еще раньше друг режиссера, актер и художник Александр Адабашьян в беседе с spb.kp.ru признался: обнадеживающих вестей пока нет.

- Обрадовать или огорчить пока нечем. Никита сейчас в больнице. Диагноза точного нет. Что-то ближе к простуде или гриппу. Температура слегка повышена. Он под постоянным наблюдением врачей. Никого внутрь не пускают, потому что введен карантин. Лучше сейчас его не дергать. Ему спокойнее лежать без этого всеобщего внимания, - поделился Адабашьян.

Между тем, по данным источников, 77-летний Михалков находится в сознании и дышит при помощи кислородной маски.