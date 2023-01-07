Что случилось с Никитой Михалковым: Свежие новости о состоянии здоровья режиссера на 7 января 2023 года

Мы собрали последнюю информацию о состоянии здоровья госпитализированного 5 января Никиты Михалкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известному актеру и режиссеру Никите Михалкову, который был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, пока не поставили точный диагноз, но COVID-19 у него не выявлен. Об этом рассказал друг детства режиссера, художник и актер Александр Адабашьян.

«Что-то ближе к простуде или гриппу. Температура слегка повышена», - сказал Адабашьян.

Напомним, знаменитый режиссер Никита Михалков был экстренно госпитализирован в четверг, 5 января. Как сообщали СМИ, у 77-летнего режиссера диагностировали коронавирусную инфекцию и он находится в тяжелом состоянии. Однако жена Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера.

В пятницу 6 января СМИ сообщили, что Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве.

Также сообщалось, что у режиссера выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. При этом он остаётся в сознании и дышит самостоятельно.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал режиссеру Никите Михалкову просфору (хлеб, который используется в таинстве причастия), а также помолился о его здоровье на литургии.

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков с 2017 года является художественным руководителем «Центра театра и кино под руководством Н. Михалкова», в 1999 году он стал президентом Московского международного кинофестиваля, а с 1998 года возглавляет Союз кинематографистов России. Михалков получил известность как актер в фильме «Я шагаю по Москве», затем поставил несколько фильмов, ставших гордостью российского кинематографа - «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Утомленные солнцем» и другие.

В последнее время у Михалкова были проблемы со здоровьем. Никита Сергеевич перенес несколько операций, в том числе операцию по замене бедреного сустава, в ходе которой, как ранее рассказал режиссер, в организм занесли инфекцию.