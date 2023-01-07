Как сделать из ребенка отличника: покупаем песочные часы, массируем ноги, едим апельсины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новое исследование ученых говорит: даже 20 минут простой, не самой активной ходьбы способны повысить когнитивные функции учеников. Проще говоря: если не подвозить детей на машине до школы, а заставить идти пешком (хотя бы пару остановок), они смогут лучше написать контрольную работу. Слышим голоса: да на какой машине, они и так в школу пешком ходят. Значит, правильно делают.

Тем не менее, исследование любопытное. Ученые протестировали 20 школьников возрастом около 10 лет, которые в среднем темпе, на расслабоне, ходили по беговой дорожке. Ноги перемещали не слишком быстром — так, чтобы частота сердечного ритма не превысила 60% от пульса. Это важный показатель — если ЧСС будет выше, то нагрузка чрезмерна.

Через полчаса после тренировки показатели детей (проводили тест на чтение) сравнивали с теми, кто не занимался. И у тренирующихся школьников они были лучше. Но работа мозга улучшается не мгновенно, а примерно через 25-30 минут после тренировки. Правда, ученые не дают ответ, насколько длительным может быть такой эффект. Возможно, детям лучше ходить несколько раз в день перед важными экзаменами. Но это можно проверить уже самостоятельно.

Михайло Ломоносов уже проверил, например. Он шел с обозом до Москвы аж от самого Архангельска. А это между прочим, больше 1000 км. И что? Стал великим русским ученым. Его именем теперь назван главный университет страны, который он же сам и основал. То есть у Ломоносова прогулка сработала надолго.

ЛЮБЫЕ АЭРОБНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ПОЛЕЗНЫ

- Безусловно, любой вид спорта на свежем воздухе подстегивает развитие ребенка, включая когнитивные функции,- говорит Диляра Сагутдинова, нейропсихолог, педагог-психолог, ведущий специалист центра «Как Здорово». - Все зимние виды спорта, актуальные сейчас — коньки, лыжи, хоккей — тоже улучшают кровообращение, в том числе и мозга. Даже обычная ходьба на свежем воздухе может разгрузить ребенка, позволит ему переключиться с тех же гаджетов или уроков на самые простые вещи — например, на созерцание природы (если прогулка в парке).

СОВЕТ:

Выгоняем подростка на улицу без гаджета на 20 минут. Говорим: «Три (четыре-пять) круга вокруг дома. Без телефона».

С младшими школьниками сами выходим, оставляя и свои гаджеты дома. Рассматриваем природу (ого, сколько снега навалило!). Кувыркаемся в снегу.

ДЕЛАЕМ ПЕРЕРЫВЫ В ДОМАШКЕ

Что делают ответственные родители, если ребенку задают непосильную домашнюю работу? Делают ее сами. Безответственные (читай — слишком уставшие) машут на домашку рукой.

Что говорят психологи: ребенок все же сам должен делать домашнее задание. Но с перерывами. Заставить его нельзя. Вернее, конечно, можно, но ценой слез, психозов и в итоге — ненависти к школе.

Психологи утверждают: ребенок все же сам должен делать домашнее задание. Но с перерывами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СОВЕТ:

Как рассказывает академик, директор Института возрастной физиологии Российской Академии Образования (РАО) Марьяна Безруких, правила выполнения домашних заданий совсем не сложны:

1. Лучше всего делать их с 15 до 17 часов.

2. Начинайте с легкого.

Ощущение успеха помогает справиться с более трудными задачами.

3. Максимальная концентрация ребенка - 15-20 минут. Значит, продолжительность одного «блока» работы не больше 20 минут, потом короткий перерыв на 5-7 минут. В это время можно сделать разминку, выпить воды или съесть фрукт. Ну или вымыть посуду. Главное — переключить голову на другую деятельность.

4. Количество таких 20-минутных блоков нужно прибавлять постепенно.

В первом классе их не должно быть больше двух. Чем старше ребенок, тем больше блоков.

5. Каждые полтора часа — большой перерыв.

Чем старше ребенок, тем больше заданий на дом. Поэтому после каждых трех 20-минутных блоков необходим перерыв не менее чем на час, который хорошо бы провести на воздухе.

6. Не выполняйте работу на черновике, но и не давите.

Важно: сидеть за спиной у ребенка не стоит. Нужно разобрать все, что непонятно и оставить его работать самостоятельно. И главное: не стоит выполнять работу на черновике - это двойная нагрузка. Главное, не спешить, не показывать свое раздражение, если не все получается. Ребенок имеет право на ошибку.

Сидеть за спиной у ребенка не стоит. Нужно разобрать все, что непонятно и оставить его работать самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ КУПИТЬ ПЕСОЧНЫЕ ИЛИ ГЕЛЕВЫЕ ЧАСЫ

Тайминг, то есть режим — важная штука. Баланс труда и отдыха — без него никак. Ребенок должен позаниматься 30 минут, и отдохнуть 10 минут. Но как все это организовать? Старшим школьникам можно ставить напоминалку в телефоны. Младшим детям еще сложно ориентироваться по часам, цифрам, циферблату. Проще им программировать перерывы в занятиях (или перерывы на отдых) по необычным часам. Скажем, песочным. Так и интереснее, и понятнее.

СОВЕТ:

Вместо песочных часов можно купить очень красивые гелевые, где секунды отмеряют гелевые разноцветные капли.

ПОКАТАЙТЕ МЯЧИК НОГАМИ

На ступнях очень много важных точек, которые ответственны за кровообращение, в том числе и головного мозга. Из школьного курса биологии некоторые помнят, что наша кровь делает большой и малый круг по телу. И важно, чтобы во время большого круга — буквально от пяток до мозга — ей ничего не препятствовало. Массаж стоп очень важен для мышления. Хотя казалось бы, где ноги, а где голова.

СОВЕТ:

Катание мячика, валика, карандаша, или точечный массаж стоп - один из перерывов между занятиям важно посвятить такому массажу. Еще можно походить по специальным ортопедическим коврикам, постоять на ортопедической балансировочной подушке, держа осанку. Эти упражнения в целом очень важны для иммунитета и интеллекта.

КОГДА НУЖНА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ПОДУШКА ИЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ СТУЛ

Часто гиперактивные дети не могут сосредоточиться на занятиях из-за того, что у них немного ослаблен мышечный корсет, нет сил держать правильную позу, осанку: они горбятся за уроками и потому быстро устают.

СОВЕТ:

Поможет специальный стул, который поддерживает осанку или накладка на сиденье, та же балансировочная подушка.

ПОКА КОМНАТА ПРОВЕТРИВАЕТСЯ, СЪЕСТЬ АПЕЛЬСИН

Важно, чтобы комната для занятий была хорошо проветрена, и увлажнена. Для этого нужно проветривать ее не реже, чем раз в четыре часа. А также, чтобы работал увлажнитель.

СОВЕТ:

- Очень бодрят запахи цитрусовых, хвои. Поэтому во время перерыва, пока проветривается комната, ребенок может съесть апельсин, а шкурки принести в комнату для запаха, - рекомендует Диляра Сагутдинова.

ПЛОХО СПИТ? ИДЕМ К ВРАЧУ

Уже навяз в зубах слово «режим». Но для ребенка это правда важно. Если ребенок младше 14 лет спит меньше 10 часов в день (после 14 лет тоже нужно 10 часов, но можно и 9), у него возникают проблемы с обучением, пониманием, концентрацией.

СОВЕТ:

- Если видите, что ребенок плохо засыпает, просыпается по ночам, писается в постель (после 5-6 лет то считается проблемой), может «лунатить», то есть бессознательно ходить во сне, а утром не может толком проснуться — это повод пойти к специалисту, в первую очередь к нейропсихологу или неврологу, - говорит Диляра Сагутдинова. - Возможно, есть проблемы с сосудами головного мозга или другие сосудистые проблемы, когда ребенку не хватает кислорода.