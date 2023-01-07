Заявление Собчак о тяжелобольном Михалкове вызвало грандиозный скандал

Ксения Собчак. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока Никита Михалков в реанимации борется с тяжелой пневмонией, а страна переживает за здоровье любимого режиссера, Ксения Собчак решила порассуждать о фигуре мэтра в российской культуре. И сделала это в своем фирменном провокационном стиле, предположив, что будет... после смерти артиста.

Так, по мнению ведущей, Никита Сергеевич - единственный из деятелей культуры, кто имеет доступ к президенту и даже олицетворяет для него саму культуру.

- Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах - близкие ему люди, - заявила Ксения. - Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области. Любимова, Бурляев и масса других важных фигур без Михалкова – совсем другое дело. Новый доступ к телу никто не даст. А из тех, у кого он есть… кто может занять это место? Правильно - никто.

Никита Михалков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что эти рассуждения в разгар болезни, как минимум, неуместны и неэтичны, знаменитая блондинка, похоже, не подумала. В начале своего обращения Собчак сразу предупредила: мол, она желает режиссеру только здоровья и долголетия. Однако, соседей по Телеграм-каналам эта дежурная фраза не убедила. Грянул скандал.

"Собчак приготовилась к похоронам Михалкова!", - практически единодушно решили журналисты, блогеры да и рядовые пользователи соцсетей. "Язык как помело, а мозгов - как у инфузории-туфельки", - пожалуй, самые мягкие эпитеты, которые прилетели в адрес ведущей после ее высказываний.

Впрочем, Собчак тоже молчать не стала.

- Вот как быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца, - похоже, искренне удивилась Ксения. - Пишешь прямо: желаю только здоровья, желаю только долголетия, надеюсь, позже случится его уход. Но нет: Собчак желает смерти Никите Михалкову. Буквально королевство кривых зеркал.

Своих критиков ведущая обвинила кого в глупости и плохом образовании, кого - в подлости, кого - в продажности. А отдельные каналы в Телеграме и вовсе пригрозила "деанонить" - раскрывать имена владельцев и кураторов. При этом за неуместные рассуждения о смерти режиссера извиняться звезда не стала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поплавская взмолилась о попавшем в реанимацию Никите Михалкове: "Не время уходить!"

77-летний режиссер борется с двусторонней пневмонией (подробности)