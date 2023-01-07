Киево-Печерская Лавра захвачена: Зеленский претворяет в жизнь пророчество монахов о воссоединении Руси

Купола Успенского собора Киево-Печерской лавры на фоне флага Украины в Киеве. Фото: REUTERS

ТОЛЬКО ВОЕННЫЕ И ЖУРНАЛИСТЫ

Киево-Печерская Лавра - все. Ее главный храм - Успенский собор - захвачен раскольниками.

Они предупреждали об этом еще в прошлом году - сначала провели обыски в ходе которых искали русский мир, а нашли лишь 3 тысячи рублей и журнал. Потом официально заявили: с 1 января служить в Лавре УПЦ больше не будет. А первое богослужение раскольников назначили на Рождество.

Вот уж поистине любят они эти театрализованные представления - забрать главный храм всего русского православия именно в рождество…

Вот Минкульт (а на Украине этим занимается именно министерство культуры - госструтура!) выдал и ПЦУшникам разрешение на проведение службы, и самом собой отказал в продлении договора на пользование храмом представителям УПЦ МП.

Уже с самого утра 7 января Лавру окружили люди в форме и журналисты. Как докладывали киевские власти: «Будут привлечены около 3000 правоохранителей - почти 1700 полицейских, около 1000 ГСЧСников и более 200 представителей сил территориальной обороны». Сам храм перевели чуть ли не на военное положение, тотальный шмон, проверку документов…

На богослужении было вовсе не людно, зато в изобилии в храме пестрел камуфляж ВСУ. Фото: REUTERS

Больше всего упивались украинские пропагандисты видом Митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла - наместника Лавры, которого гауляйтеры просто не пустили на территорию.

Собственно сама служба так и прошла исключительно в присутствии крепких парубков в камуфляже и журналистов. На десятках видео из самого храма гражданских людей раз-два и обчелся. А закончилось все само собой известными националистическими лозунгами. Теми самыми, которые любят, например, повторят артисты со сцены или украинские политики заставляют произносить своих «западных друзей».

ПРОРОЧЕСТВО

А ведь это и есть начало воссоединения Руси. Вот именно сейчас, когда главный храм православия был вырван из наших рук и передан раскольникам. Об этом в одной из своих программ рассказал Никита Михалков. По его словам, он наткнулся на пророчество монахов Святогорской Лавры:

«Оно гласит, что воссоединение Руси будет ровно через полгода, как только еретики и раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры», - заявил знаменитый режиссер.

Казалось бы сегодня можно сказать, все, что угодно, лишь бы набрать лайков в соцсетях. Но ведь и тот самый «Бесогон» вышел на экраны вовсе не 7 января поле захвата Лавры, но главное, что само это пророчество было передано еще в 2014 году! (8 лет назад!)

«Тогда, о том, что происходит сегодня даже помыслить никто не мог», - заявил в своей программе Никита Сергеевич. И был совершенно прав.

Верующие у входа в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Фото: REUTERS

А теперь посмотри на факты: На Украине три Лавры, три православных монастыря: Киево-Печерская лавра, Почаевско-Успенская лавра, Святогорская Успенская лавра. В Киеве уже заявили, что две церкви Киево-Печерской лавры перешли к государству. Сам Епифаний (лидер раскольничьей ПЦУ) заявил, что и Киево-Печерская, и Почаевская лавры теперь всегда будут принадлежать им.

То есть отсчет пошел? Если верить старцам Святогорской Лавры, уже 7 июля мы увидим то самое воссоединение Руси.

ПРИ ЧЕМ ТУТ МИНКУЛЬТ?

Церковь отделена от государства - это главное требование любого режима. Та почему же украинский Минкульт решает кому служить, а кому нет в Лавре. Ответ на этот вопрос уходит глубоко в историю. Все три Лавры в свое время были забраны большевиками в собственность государства. И с тех пор Украинская православная церковь Московского патриархата арендовала их у государства.

Но сколько было президентов на Украине, каждый из них были истово верующим (Украина вообще достаточно воцерковленная страна). И все эти президенты ходили в Киевскую Лавру. Все там молились и давали деньги на церковь. На православную Церковь Московского Патриархата. Но никто из этих президентов не отдал Лавры в собственность церкви.

НАВОДНЕНИЕ В КИЕВЕ?

Но это еще не все. Есть еще одно предсказание от отца Ионы (Одесского). Он явился своей духовной дочери перед началом Рождественского поста:

«Часть Киева утонет, а вторая часть вернётся домой, - сказал тогда он. - Вымолила Богородица у Сына Своего ещё четыре удела на Святой Руси. Афон и Киев падают, начинаются гонения на монахов, спасутся те, кто от Христа не отступает. А вот духовенство уходит в раскол и ересь несет мирянам. Страшное им будет наказание от Господа, если до начала Рождественского поста не покаяться…

Страшное время идёт и трагические события на Украину… Служат на Украине сатане те, чьи предки были очень сильно «замешаны» на пособниках фашистов, которые органично проникали в общество в советские годы. К сожалению, в России у них есть родственники не только у власти, но и в церкви…»

Добавлю, что умер Отец Иона в декабре 2012 года…

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