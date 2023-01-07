Врач назвал главную опасность для попавшего в реанимацию Никиты Михалкова

У Никиты Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со вчерашнего дня Никита Михалков находится в реанимации московской больницы №52: как сообщают СМИ, у 77-летнего режиссера диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония (коронавирус не подтвердился), на фоне которой развился интоксикационный синдром. Что означают эти термины, и насколько тяжелым может быть состояние артиста, сайт KP.RU спросил у врача-пульмонолога Сергея Пурясева.

- По всей видимости, речь идет о бактериальном поражении, а не о вирусном, как при Covid-19, - объясняет доктор Пурясев. - В большинстве случаев болезнь вызывается пневмококком - коварной бактерией, которая приводит не только к воспалениям легких, но и к менингитам, и к гайморитам. Поэтому не стоит думать, что отрицательный тест на коронавирус сулит какие-то плюсы для пациента. Скорее, наоборот: при бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма.

По словам эксперта, полисегментарная пневмония, вызванная пневмококком, - это очень серьезно, особенно в пожилом возрасте, ведь после 40 лет иммунная система начинает угасать на глазах.

- Сегмент - это не какой-то мелкий очажок величиной с копейку, а приличная по объему часть легких. А приставка "поли" означает, что таких пораженных сегментов много, - продолжает Сергей Пурясев. - В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой поврежденной легочной тканью. Представьте себе: легочная ткань плавится от пневмококка, как лед - от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь - дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ.

Между тем, по словам друга Михалкова, актера и художника Александра Адабашьяна, у режиссера нет жара: "температура слегка повышена". Врач уверен: это не очень хороший признак.

- Значит, реакция организма неадекватна степени повреждения. Обычно в таких случаях держится высокая температура, что говорит о борьбе за выздоровление. Однако, то, что Михалков находится в сознании, внушает оптимизм: если ситуация была бы критической, пациента пришлось бы погрузить в медикаментозную кому, - считает врач-пульмонолог.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Откуда берется эта зараза?

Бактериальную пневмонию, вызванную пневмококком, по мнению медиков, легче предупредить, чем лечить.

- Прививка очень важна, а ее отсутствие - это большое упущение, - говорит Сергей Пурясев. - Небольшое количество пневмококка всегда есть в организме, поэтому во избежание осложнений вакцинацию от пневмококка рекомендуется делать каждые пять лет.

А в пожилом возрасте к тяжелой болезни могут привести даже самые безобидные, казалось бы, бытовые причины.

- К сожалению, это распространенная история: пенсионер вечером не почистил зубы - а утром просыпается с острой пневмонией или умирает от инфаркта. У нас во рту - настоящая бактериологическая бомба: в несанированных зубных корнях гнездится огромное количество бактерий, какие бы коронки пациент не поставил - хоть металлокерамику, хоть золото. Поэтому фактор гигиены ротовой полости в пожилом возрасте имеет огромнейшее значение, - напоминает доктор.

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