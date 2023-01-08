К Яну Васильеву прилетел вдруг волшебник на вертолёте МЧС

4-летний Ян Васильев мечтал полетать на вертолете. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

Три желания для министра

«Прилетит вдруг волшебник к Яну Васильеву». С этих слов начиналось интервью главы МЧС Александра Куренкова, которое было опубликовано в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» и на сайте KP.RU 27 декабря 2022 года, в День Спасателя.

Кстати, тогда же вышла в эфир Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) и программа, посвящённая этому празднику - для того, чтобы ее записать, генерал-лейтенант Куренков специально приезжал к нам в редакцию.

Приближался Новый год, и наш разговор с министром, разумеется, начался с Елки желаний.

- Эта волшебная ёлка стоит в «Белом доме», - поделился тогда Александр Вячеславович. - Я снял три шарика - с пожеланиями от ребятишек - о том, что они хотят получить в подарок к Новому году.

Ян Васильев, ему 4 годика, из Республики Татарстан, мечтал полетать на вертолете.

У Полины Базаевой из Москвы, 9 лет, была мечта хотя бы на время оказаться в роли кинолога.

А Юре Семкину, ему 5 лет, он из Смоленской области, нужно было ну вот обязательно съездить в пожарную часть.

- Я даже заулыбался, когда снял этот шарик, и думаю: это точно желание наше, профильное, - рассказал нам Куренков. - Абсолютная случайность, честное слово. Никакой задуманности, проверенности не было, просто повезло, что все три желания оказались в сфере нашей профессиональной деятельности.

И вот к нам в редакцию поступила «оперативная информация» из МЧС России (ее подготовила дежурная по пресс-службе Екатерина Орлова): все три желания министр Александр Куренков выполнил.

Полина пришла с братиком Колей

В кинологическое подразделение Центра «Лидер» в Москве Полина Базаева пришла со своим младшим братом Колей. Детишкам показали, как специалисты кинологических расчетов работают со служебными собаками и даже показали, сообщает пресс-служба, как они работают - «ищут взрывоопасные предметы и людей».

Дети также побывали на выставке робототехники и получили подарки из рук «настоящего» Деда Мороза и Снегурочки.

Яну подарили вертолёт

Самый юный участник акции, 4-летний Ян Васильев, на борту вертолета Ми-8МТВ1 авиазвена МЧС России пролетел над тысячелетней столицей Татарстана.

Спасатели Казанского поисково-спасательного отряд провели «беспарашютное десантирование с винтокрылой машины».

«Увидев, как спасатели-десантники спускаются на землю по веревке, Ян сначала немного испугался, - читаем в «сводке» МЧС, - но, услышав, что так спасатели тренируются, восторгался их смелостью и умением».

Море эмоций получил юный гость от Деда Мороза, который приехал на снегоходе и достал из своего красного мешка…вертолета! Модель, конечно, - точную копию винтокрылой машины, на которой Ян только что летал.

Юре подарили форму пожарного

А специально для Юры Семкина из Смоленска, точно по волшебству, распахнулись двери одной из самых больших пожарно-спасательных частей города, куда его вместе с мамой привезли на настоящем пожарном автомобиле.

«Глаза Юры светились от счастья, а сердце замирало при виде пожарной техники и знакомства с настоящими огнеборцами».

Мальчику подарили пожарную амуницию, которую мама тут же помогла надеть на юного гостя.

КСТАТИ

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. Мероприятия продлятся до 28 февраля.