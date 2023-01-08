Зачем Россия на самом деле объявляла режим прекращения огня: Даны важные ответы

Россия объявила в честь Рождества режим прекращения огня Фото: REUTERS

Российский президент накануне Рождества объявил в зоне СВО режим прекращения огня на время праздника и подготовки к нему. С 12.00 6 января по 24.00 часов 7 января. Киевский режим ответил огнем по мирным объектам Донбасса.

На «Радио «Комсомольская правда» мы говорили об этом с экспертом Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андреем Кошкиным.

- Режим прекращения огня, объявленный Россией в зоне СВО в честь Рождества - это была самая обсуждаемая тема. А нужно ли было идти на это?

- Это было важное решение внешнеполитического характера. На него неоднозначно отреагировали и на Западе, и, в определенной степени на Украине. Где все-таки многие поддерживают каноническую православную церковь. Этот шаг был направлен и на украинское общество. Но, да, решение непростое.

- И какую роль оно сыграло?

- Надо было показать отношение России еще раз. Вновь подтвердить, что мы открыты, готовы вести переговоры, но с учетом реальных условий, а не того, что нам предлагают в Вашингтоне или в Киеве. Речь о реальных соглашениях, которые могут обсуждаться в условиях сегодняшних событий.

- Киев сразу ответил, что отказывается что либо соблюдать. В чем выгода предложения?

- Экс-госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны США Гейтс высказали свою точку зрения о том, что время играет на Россию. И хотя они говорят, что армия ВСУ блестящая, но в целом, когда речь идет о выстраивании геополитического пространства (а СВО – это точка приложения сил в ситуации переустройства мира), в глобальном масштабе речь идет о том, что Россия предлагает, на взгляд такого рода аналитиков, важные решения и в Европе. В том числе, даже в формате СВО.

- О чем речь?

- Еще раз — со стороны Москвы это было предложение, носившее политический характер. С военной точки зрения нам ответили в одностороннем порядке: обстрелы сразу же начались в полдень, 6-го января. Били по Донецку. Это было указание Зеленского. Президент Украины не пошел на то, чтобы хоть как-то отреагировать положительно, хотя воздействии на украинское общество это возымело. Для нас это важный фактор.

- Но это разве стало информационной бомбой для Киева или для Запада?

- Что творит коллективный Западом в информационном пространстве? Во всем обвиняется Россия. Подчеркивается ее «агрессивная сущность». И тут мы в одностороннем порядке предлагаем перемирие. По-христиански. Что болезненно воспринял киевский режим. И наш шаг правильно характеризует российскую позицию в Европе и в мире в целом.

- А версию «просто дайте людям тишину» воспринимают многие?

- Наш Патриарх четко определил, в связи с чем он выходил с таким предложением на Верховного главнокомандующего. Он напомнил, что в зоне боевых действий много православных, с двух сторон, для которых Рождество — это важно.

- Так наша позиция ясна, а что с позицией остального мира?

- Любое действие можно в информационном пространстве облить грязью. Это информационный концепт, который выдвигает коллективный Запад вместе с Украиной. Да, любые предложения с нашей стороны будут извращены. Но при том лишь треть населения Земли принимают агрессивное отношение к России, а две трети толерантно относятся к России и к ее действиям по защите своей безопасности. Весь мир не сводится к Киеву и к европейским государствам. А наши западные границы требуют четкого определения. И нам надо защитить и свою безопасность, и свое достоинство. В том числе, и такими шагами.

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