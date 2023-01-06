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НовостиПолитика6 января 2023 9:30

ВСУ обстреляли Донецк после наступления объявленного Россией режима тишины

Выпущено пять снарядов калибра 155 мм
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ обстреляли Донецк, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины

ВСУ обстреляли Донецк, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режима тишины, выпустили по Донецку снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в пятницу, 6 января, сообщило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Выпущено пять снарядов калибра 155 мм», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.

Напомним, режим прекращения огня на Украине вступил в силу в 12:00 в пятницу, 6 января, и по указу президента России Владимира Путина, будет действовать 36 часов до 24.00 субботы, 7 января 2023 года. Ранее эти даты для рождественского перемирия на Украине и в Донбассе предложил патриарх Кирилл, выступив за то, чтобы православные могли посетить службы в Рождественский сочельник.

Однако, как писал сайт KP.RU, украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, заявив, что Москва якобы собирается использовать режим тишины для «новой волны агрессии против Украины и Европы».