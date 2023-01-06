ВСУ обстреляли Донецк после наступления объявленного Россией режима тишины

ВСУ обстреляли Донецк, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режима тишины, выпустили по Донецку снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в пятницу, 6 января, сообщило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Выпущено пять снарядов калибра 155 мм», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.

Напомним, режим прекращения огня на Украине вступил в силу в 12:00 в пятницу, 6 января, и по указу президента России Владимира Путина, будет действовать 36 часов до 24.00 субботы, 7 января 2023 года. Ранее эти даты для рождественского перемирия на Украине и в Донбассе предложил патриарх Кирилл, выступив за то, чтобы православные могли посетить службы в Рождественский сочельник.

Однако, как писал сайт KP.RU, украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, заявив, что Москва якобы собирается использовать режим тишины для «новой волны агрессии против Украины и Европы».