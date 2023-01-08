Умер Алексей Слаповский, любимый писатель Сергея Пускепалиса

Писатель Алексей Слаповский. Фото: Евгения ГУСЕВА

Умер Алексей Слаповский, один из лучших драматургов двухтысячных.

"Ирония судьбы-2", сериал "Участок", "Остановка по требованию" сделали Слаповского по-настоящему "народным" автором.

- У Слаповского все пронизано любовью. Он видит необычное в обычном маршруте автобуса, - говорил о нем актер Сергей Пускепалис.

Он закончил Саратовский филфак, работал учителем литературы в школе. Переехав в Москву, стал заниматься исключительно литературным трудом. Писал много и "на чистом сливочном масле", выпуская в год по книге. Его талант был универсален: пьесы, романы, рассказы... Местом действия "слаповских" историй часто становилось "благословенное захолустье" вроде Саратова и деревни Анисовки, а героями были продавщицы; добрые милиционеры; три друга, обнаружившие на улице клад и теперь не знающие, кого этим кладом облагодетельствовать... ("День денег")

- Талант сродни шукшинскому, - сказала о нем Майя Кучерская.

Помимо органического умения строить сюжеты, Слаповский знал народные основы и жизнь того самого маленького человека, из шинели которого вышли крупные писатели.

Он родился в семье специалистов по вопросам продуктивности крупного рогатого скота. В маленьком домике расположенном в поселке Разбойщина под Саратовом, не было элементарных удобств, зато были коровы, овцы, поросенок. "Я стал писателем до того как стал писателем", - шутил он, имея в виду свое детское стремление к сочинительству и привиранию. Бегая по улицам поселка, представлял себя то солдатом, то путешественником...

Как-то в интервью он рассказывал об эпизоде, который считал самым стыдным в жизни. Однажды придя в гости к другу, он застал всех в доме плачущими. В семье случилось несчастье: отец угодил в больницу. Не придумав ничего лучше, пятилетний Алеша брякнул: "А мой папа пропал без вести!" "Как пропал?" Где пропал? На каком еще фронте? Забыв о несчастье, соседи переключились на врунишку и подняли его на смех. Этот смех еще долго звучал у него в ушах. Но поступок, лежащий в основе стыдного инцидента, можно считать метафорой всего творчества Слаповского. Неожиданным, абсурдным поворотом сюжета отвлечь от самого страшного...

В столичных литературных кругах до сих пор вспоминают, что, получив свою первую литературную премию, он вышел к микрофону и заплакал... Ничего не сказал, а просто плакал и эти его слезы оказались красноречивее речи, раз их пересказывают до сих пор.

Слаповский оставался добрым, слишком скромным человеком. Если попытаться пересказать эти слезы словами, то получится, что огромное множество его произведений (больше 900!) - о человеке и человечности. Не раз в книгах и постах говорил о том, что в человеке осталось мало души. Не больше пяти процентов. И потому крайне важно сохранить эти пять в чистоте, не подвергнув душевной интоксикации.

У него, кстати, получалось. С Сергеем Пускепалисом они дружили с восьмидесятых годов, с тех самых пор, когда молодой актер сыграл в его первой пьесе на сцене Саратовского театра. В наше время ("время сомнений, время Гамлета", как образно назвал его Слаповский) они заняли разные стороны баррикад, но при этом остались друзьями.

В последних своих произведениях он снова начал писать о родном Саратове и сам удивлялся, что его творчество выстроило маршрут: "Саратов-Москва-Саратов". Там проходит вторая часть "загробного" романа "Ксю" - чего-то вроде расширенного поста с комментариями из потусторонней жизни. Практически полностью в Саратове происходит действие романа "Успеть", над которым автор работал в последнее время.

"Моя задача - успеть написать роман "Успеть"", - говорил он, словно чувствуя что-то.

Алексей Слаповский ушел в возрасте 65 лет от последствий ковида. Незадолго до своего ухода он успел закончить и опубликовать свою последнюю работу.