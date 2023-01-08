Актер "9 роты" Сослан Фидаров ответил Артуру Смольянинову, который собрался в него "стрелять" за участие в спецоперации

Актер Артур Смольянинов Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сослан Фидаров, участвующий в спецоперации России на Украине, ответил Артуру Смольянинову. Последний ранее заявил, что без раздумий готов стрелять в своего коллегу по фильму "9 рота".

Сослан Фидаров в настоящее время находится на фронте. Актер отметил, что посмотрел интервью Артура Смольянинова, и потому записал видео, в котором ответил коллеге по фильму "9 рота".

"Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, которые тебе сказали, что я погиб, они тебя обманули. Артур, у тебя многомиллионная аудитория. Они тебе верят, а ты их обманываешь. Артур, не делай этого", - обратился к сбежавшему из России коллеге Сослан.

Высказался он и об угрозах Смольянинова. "По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь... Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", - заявил Фидаров.

После чего передал привет Смольянинову от своих героев-сослуживцев, кто "никогда не вернется домой". "Артур..." - на этом ролик обрывается.

Напомним, ранее в интервью Смольянинов высказался про своего коллегу по фильму «9 Рота». "Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, такой артист, что с высокой долей вероятности его уже нет. Я с ним снимался в «9 роте», еще в одном проекте. И я смотрю на фото, где он в форме под флагом Осетии. Он участник спецоперации... Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения. Безо всякого сомнения!.." - заявил актер.

Беглый артист помимо прочего заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины против России. По словам Смольянинова, ему все равно, "что останется от России - даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел".

Эти слова вызвали огромный общественный резонанс.

Простые россияне находятся в ужасе от слов актера. Люди осуждают беглую звезду за то, что под Рождество он включился в информационную войну против России и теперь ему приходится медийно отрабатывать право на новую сытую жизнь за рубежом.

Спецкор KP.RU Дмитрий Стешин заметил: "Без малого год жизни на благословенном Западе и актер-пацифист превратился в какого-то зверя-милитариста и бандеровца".

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела в отношении актера. "Обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя", - сказал парламентарий.

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