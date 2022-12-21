Сбежавшие из России Хаматова и Смольянинов берутся за любую стыдную работу

Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в клипе.

Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов несколько месяцев назад сбежали из России. Актриса осела в Латвии, а бывший муж Дарьи Мельниковой перебрался в США. Вероятно, на чужбине знаменитостям приходится несладко. Они начали сниматься обнаженными в сомнительных ролях.

Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов готовы на все ради прежних заработков. Ведь не секрет, что в России они жили на широкую ногу, получали большие гонорары. После отъезда бывший муж Дарьи Мельниковой усиленно ищет работу. Хаматова худо-бедно выходит а сцену театра в Риге.

Не так давно им предложили сняться в качестве супружеской пары в пикантной сцене. К удивлению публики, артисты согласились на стыдную роль в одном из клипов. По сюжету низкобюджетного ролика актеров сняли полностью обнаженными. В таком виде они вместе приняли душ.

Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов.

Стоит отметить, что Смольянинов в отличие от Хаматовой старается вести себя тихо на чужбина. Зато Чулпан уже несколько раз оскандалилась. Она делала негативные заявления о своем звании народной артистки России и нелестно высказывалась о Родине, где зарабатывала миллионы.

При этом Чулпан без стеснения рассказывала, как пользовалась своим положением звезды в России. Много лет назад она пробовала строить карьеру в Европе, но оказалась никому не нужна. "В Германии уже тогда были запреты, могли вырезать кусок из фильма... А в Москве можно все - абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами", - признавалась актриса.