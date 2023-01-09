Известная артистка сообщила о катастрофе Аллы Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева после эмиграции в Израиль практически ни с кем не общается из прежнего окружения. Певица, осев в чужой стране, как говорят ее знакомы, сильно переживает тот факт, что ее в России забывают. Давняя подруга Примадонны, поэтесса Татьяна Назарова назвала происходящее с артисткой настоящей катастрофой.

Поэтесса Татьяна Назарова писала песни для Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Игоря Крутого, Ларисы Долиной. Несколько песен на стихи знаменитости исполнила и Алла Пугачева.

Лауреат всероссийского фестиваля "Песня года" сейчас живет в Сочи на крошечной даче своей покойной бабушки. А с 1998 по 2002 год находилась в Москве. Вместе с Игорем Крутым она писала песни для многих ярких исполнителей.

"Я как-то принесла ему пачку своих текстов, и он отобрал четыре стихотворения. «Хрустальный бокал» спел сам, для Аллегровой случилась песня «Остров тысячи поцелуев». Песню «Ты мой свет» написали специально для Баскова", - делится Назарова.

Сотрудничество с Пугачевой было тоже мощным. "Алла обычно закрывала свои концерты двумя песнями: «Игра» на мои стихи и «Живи, страна» на стихи Ларисы Рубальской. Пугачева просила меня переделать текст «Игры» именно под нее. Он выдержал несколько правок. Потом Алла сама кое-что дошлифовывала..." - цитирует поэтессу сaйт mk.ru.

Коснулась Назарова и темы побега Аллы Борисовы из России. "Я считаю недавний поступок Аллы, связанный с отъездом из России, катастрофой..." - уверена знаменитость.

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