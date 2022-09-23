Аксенов встретился с мобилизованными жителями Крыма, а также их родными на сборном пункте в Симферополе, поблагодарив всех прибывших за гражданскую позицию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации, отметив, что он уже отбыл в расположение воинской части.

«Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части», - заявил глава республики в пятницу, 23 сентября.

Аксенов также заявил, что гордится своим сыном, который сказал о том, что не может просто остаться в стороне от происходящего и намерен отдать свой долг родине, несмотря на то, что ранее отслужил в армии. «Сегодня его провожал с симферопольского военкомата как и других призывников», - добавил он.

Напомним, 23 сентября, Аксенов встретился с мобилизованными жителями Крыма, а также их родными на сборном пункте в Симферополе, поблагодарив всех прибывших за гражданскую позицию, а также мужество, которое те проявили в сложное для страны время. Глава республики также пообещал оказать необходимую помощь семьям и близким.

Кроме того, Аксенов сообщил о своих планах в предстоящий понедельник, 26 сентября, посетить Севастополь и «встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся наши ребята, а также их экипировку».