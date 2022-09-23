Минобороны доплачивает 7800 рублей в день за участие в боевых действиях в Донбассе

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил СМИ - граждане, которые призываются по мобилизации и будут служить в зоне спецоперации, будут получать от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил СМИ - граждане, которые призываются по мобилизации и будут служить в зоне спецоперации, будут получать от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания.

Приличная сумма. Чтобы понять, откуда она набирается, мы обратились в один из Московских военных комиссариатов.

- Да, так может быть, - рассказал нам сотрудник. - Может быть даже намного больше.

Как заявил Владимир Путин в своем обращении, мобилизованные сейчас граждане будут приравняны к военнослужащим контрактникам. Значит и считать их довольствие надо по «контрактным нормам».

- Сегодня за один день в боевых действиях военнослужащий Минобороны России получает доплату в 7800 рублей (только боевыми за месяц можно заработать 241 тысячу рублей!!!), - отметили в военкомате. - По окончанию месяца командир подает финансовый табель военнослужащих с закрытыми боевыми днями и сумма добавляется к ежемесячному довольствию

Главное слово тут - «добавляется». То есть еще и зарплата (в армии ее называют «довольствие»).

По данным Минобороны России:

командир взвода, лейтенант - получает более 50 000 рублей в месяц,

майор - около 95 000 рублей,

полковник - более 100 000 рублей.

Цифры примерные. Все зависит от выслуги лет, должности и того, какие надбавки боец получает. Отслужил 2-5 лет - получи к окладу по воинской должности «за выслугу» - 10%, более 25 лет - 40%. Профессор или мастер спорта - плюс 60% и 100%, соответственно.

«Но неужели в армии сильных ценят больше, чем умных», - спросите вы. Нет. Такая разница потому что учить, кормить и одевать профессионального военного, а потом всю службу лечить его слишком дорого. Так что здоровье в приоритете.

Есть еще доплаты - за «особые условия службы» и участие в специальных операциях. Это от 25% к окладу. Приплачивают и за награды. За медали: «За боевое отличие», «За воинскую доблесть», «За разминирование» дают прибавку к окладу от 10 до 30 %.

Другими словами, заработок контрактника Минобороны России зависит от огромного количества факторов. На сайте Минобороны даже есть калькулятор денежного довольствия, который позволяет выяснить некоторые закономерности.

И это еще без тех самых суточных-боевых (по трудовому кодексу в России командировка оплачивается в 53$ в сутки) и вознаграждений за уничтоженную технику врага.

По неофициальной информации:

Захват пусковой установки HIMARS — 1 миллион рублей,

уничтожение самолета, пусковой установки HIMARS, «Точка-У» — 300 000 рублей,

вертолета — 200 000 рублей,

танка — 100 000 рублей,

любой боевой бронированной машины, самоходки, зенитки, тактической ракеты, систем залпового огня — 50 000 рублей.

(деньги выплачиваются на всех бойцов, кто участвовал в ликвидации цели)

В итоге, по информации самих участников специальной операции на Донбассе выплаты контрактники получают в среднем около 200 тысяч рублей.

Но важно учитывать и основополагающий принцип управления в любой армии - единоначалие. Тут командир кормит, лечит, женит, а если придется - хоронит. Премирует тоже командир. Именно на его усмотрение боец получает все надбавки.

Кстати, все средства поступают на счет, которым могут пользоваться члены семьи военнослужащего. Так что деньги не пропадут.

КСТАТИ

Благодаря риску контрактники и офицеры получили право на статус «Участник боевых действий», и доплату к пенсии около 3,5 тысячи рублей.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Вплоть до 2001-го года за сутки в районе контртеррористической операции в Чечне российским офицерам доплачивали к окладу 950 рублей. Но давали эти деньги не всем, а только тем бойцам, кто действительно выезжал за пределы Ханкалы и участвовал в боевых действиях.

В годы Великой Отечественной войны тоже премировали за хорошую службу. В 2018 году Финансовое Управление Минобороны открыло в Центральном музее Вооруженных Сил России выставку о финансах в армии.

Показали зарплатные книжки красноармейцев образца 1918 года, и раздаточные ведомости на известных всему миру офицеров. Согласно рассекреченными документам, командир авиадивизии полковник Александр Покрышкин получал в месяц на руки 1800 рублей. А командир дивизии гвардии полковник Василий Сталин - 5095 рублей.

За каждый сбитый самолет их летчик получали 1000 рублей.

За подбитый танк наводчику противотанкового ружья полагалось 500 рублей, а солдату остановившему танк гранатой - 1000 рублей. Если же танк подожгла группа бойцов, им выдавали 1500 рублей на всех.

Тогда деньги на фронт привозили в железных полковых сейфах. Бывало, их закапывали во время окружения в землю, а через годы находили, и средства возвращали в бюджет.

Неплохо зарабатывали на гитлеровцах снайперы.

В музее рядом с кителем знаменитого снайпера Василия Зайцева, который положил 225 фрицев, висит приказ 1942 года за подписью Иосифа Сталина. Из него следует, что снайпер-ефрейтор имел оклад в 25 рублей в месяц. Но если бил гада метко и регулярно, то получал звание сержанта с окладом в 35 рублей, а на третий год службы зарабатывал уже 200 рублей.

И ЕЩЕ

Иностранным гражданам контракт с Минобороны России на 5 лет позволяет уже на 3 год получить российское гражданство и дальше служить уже гражданином России. А после 20 лет контрактной службы можно получить квартиру от Министерства обороны.

После первого контракта, если не исполнилось 24 года, бывшему иностранному гражданину открываются двери вузов Министерства обороны и возможность получения офицерского звания. А если возраст больше, есть льготы для поступления на бюджетное место в любое гражданское высшие учебное заведение по выбору.