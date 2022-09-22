Мобилизованным россиянам обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц. Фото: Эдуард КОРНИЕНКО/ТАСС

Выплаты гражданам России, призванным в Вооруженные силы по мобилизации, превысят 200 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил журналистам военный комиссар Якутии Александр Авдонин в четверг, 22 сентября 2022 года.

"Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания", - уточнил Авдонин.

По его словам, мобилизация в первую очередь коснется россиян, которые отслужили в армии не больше трех лет назад.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Напомним, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал причины мобилизации. Он обратил внимание, что на стороне Киева в боевых действиях участвуют наемники НАТО, которые обеспечены техникой, вооружением и боеприпасами Североатлантического альянса. А линия фронта превышает тысячу километров.